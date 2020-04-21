Genel
2021 Audi A3 Sedan tanıtıldı!
Audi, yeni nesil A3 Sedan üzerindeki örtüyü kaldırdı. Karşımıza ikinci nesliyle çıkan A3 Sedan, yeni tasarımı ve teknolojileriyle oldukça dikkat çekiyor.
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Yeni A3 Sportback’ten tanıdığımız MQB Evo platformunu kullanan yeni A3 Sedan, önceki nesline göre 40 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 10 mm daha yüksek. Bagaj hacmi ise 425 litre olarak açıklandı.
A3 Sportback modeline göre 150 mm daha uzun olan A3 Sedan, yeni neslinde daha ağırbaşlı ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Selefine göre daha büyük difüzörü ve aktif ızgarasıyla yeni A3 Sedan’ın sürtünme katsayısı, eski modele göre 0.04 iyileşerek 0.25 Cd değerine ulaşmış.
İç mekanda A3 Sportback modeliyle aynı özellikler sunan araçta, 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 10.1 inç MMI dokumatik bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Önceki A3 Sedan’dan daha çok miktarda sürüş destek sistemine sahip olan araçta, adaptif hız sabitleme, tüketim asistanı, çapraz trafik yardımcısı gibi birçok özellik bulunuyor.
A3 Sedan, ilk başta yalnızca birer dizel ve benzinli motor seçeneğiyle alınabilecek. 35 TFSI kodlu benzinli ünite, 1.5 litre hacimli 150 beygir gücüyle, 6 ileri manuel veya 7 ileri S-Tronic çift kavramalı otomatik şanzımanla alınabilecek. Ayrıca otomatik şanzımanlı model, 48 V değerindeki hafif hibrit sistemini de içeriyor. Dizel motor ise 150 beygirlik 2.0 TDI ünite olarak belirlenmiş. Ayrıca 2020 sonlarında satışa çıkması beklenen 2.0 litrelik TFSI ünitenin 240 beygir güç üreteceği söyleniyor. Daha sonra ise 300 beygirin üzerinde güce sahip S3 Sedan modeli, aileye katılacak.
A3 Sedan’ın ön satışları, nisan ayı sonunda Avrupa’da başlayacak. 35 TFSI ünitenin 29 bin 800 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı açıklandı.
Akıllı Telefon
Huawei P40 Lite inceleme
Huawei P40 Lite inceleme videomuzda, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım yeni model bizlere neler sunuyor?
Google’sız yaşamda Huawei’nin sunduğu kolaylıklar neler?
Bildiğiniz gibi Huawei P40 Lite, Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyen bir akıllı telefon. Bu noktada gündelik hayatta kullandığınız popüler uygulamaları yüklemek için kullanabileceğiniz birden fazla çözüm var ve böylesi bir akıllı telefonu almadan önce bu çözümleri bilmeniz gerek.
Öncelikle Huawei’nin şu anda en çok çalışma yaptığı alan Huawei Uygulama Mağazası. Şu anda Google Play Store ve App Store‘un ardından dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak hizmet veren mağazada özellikle Yemeksepeti, banka uygulamaları ve e-devlet gibi yerli uygulamaların pek çoğu bulunuyor. Ancak tabii ki henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bazı uygulamaları burada bulamayabiliyorsunuz. Bunun için de kullanabileceğiniz farklı çözümler var.
Şirketin herhangi bir akıllı telefondan uygulamaları, rehberi, mesajları ve fotoğraf gibi medya dosyalarını yeni telefonunuza aktarabileceğiniz bir Phone Clone uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde eski telefonunuz Huawei olmasa bile, uygulamalarınızla istediğiniz diğer dosyalarınızı Huawei P40 Lite‘a aktarabiliyorsunuz. Ayrıca şirket kendi tarayıcısı içerisinde App Search isimli bir bölüm ekledi. Bu sayede mağazada bulamadığınız uygulama olursa, APK olarak indirebilmenize ve telefonuza kurabilme imkanı sunuyor.
Bu konuda bir diğer detay ise Huawei Uygulama Mağazası‘nda bulunan MoreApps isimli üçüncü parti uygulama. Bu uygulama ile de aradığınız uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyor ve telefonunuza kurabiliyorsunuz.
Huawei P40 Lite inceleme
Tasarım ve ekran detayları
Kirin 810 ile önemli bir sıçrama yapılmış
Şirketin 7 nm üretim sürecinde üretilen yeni orta düzey işlemcisi Kirin 810, yaptığımız testlerde Qualcomm tarafının güçlü modellerinden Snapdragon 730‘a göre daha yüksek skorlar alıyor.
Sekiz çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği Cortex-A76 tabanlı bir 2.27 GHz saat hızında çalışırken, verimlilik tabanlı diğer 6 çekirdek 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca GPU tarafında da altı çekirdekli Mali-G52 bulunuyor. Modelde bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Dilerseniz Nano SD kart ile dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz.
Kamera performansı ne durumda?
Telefonda 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Kamerada daha önce görmediğimiz bir özellik olan 48 MP AI Ultra Clarity modu oldukça önemli. Zira bugüne kadar gece modunda gördüğümüz uzun pozlamayı bu modla birlikte gündüz fotoğraflarında kullanabiliyor ve detaylar ile birlikte kesinliği arttırabiliyorsunuz. Işığın yeterli olduğu alanlarda bu modu denedik ve güzel sonuçlar elde ettik.
Telefonun portre, makro ve gece çekim performansı ise bulunduğu segmente göre iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makro çekimlerinde, orta düzeyde yer alan diğer rakiplerine göre gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar verdiğini deneyimledik.
Kamera konusundaki eksi nokta ise video tarafında. Zira telefonda 4K video çekim desteği yok ve kalite anlamında da bu fiyat segmentinde daha iyi video çeken telefonların olduğu bir gerçek.
40W hızlı şarj Lite’a geldi!
Bugüne kadar sadece amiral gemisi Huawei modellerinde gördüğümüz 40W’lık hızlı şarj desteği, ilk kez P40 Lite ile bu seriye de geldi. Kutu içeriğinden çıkan 40W hızlı şarj adaptörü ve telefonun kendi desteği sayesinde, 1 saatte %0’dan %100’e cihazı şarj edebiliyorsunuz.
Ayrıca 4000 mAh kapasiteli pil ve Kirin 810’un 7 nm üretim sürecinde olan bir işlemci olması dolayısıyla, dolu dolu bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.
Genel
Yeni nesil Focus RS gelmeyecek!
Meşhur dedikodu resmi ağızdan doğrulandı. Geliştirme masrafları günümüz şartları için pahalı olduğundan dolayı, artık yeni bir Focus RS piyasaya sürülmeyecek.
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Ford’un yaptığı açıklamaya göre Avrupa’da giderek sıkılaşan emisyon vergilendirmesi ve nispeten düşük hacimli RS motorları, elektrikle destekleme maliyetinin oldukça yüksek olması yüzünden başka bir Focus RS planlamıyorlar.
Fakat bu performans modellerinin devamının gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Birçok ödüle layık görülen Focus ST ve Fiesta ST‘nin yanı sıra Mustang ve Ranger Raptor gibi modeller üretilmeye devam edeceklerini de açıkladılar.
Focus RS gitse de model ailesinin zirvesi Focus ST’ye emanet olacak. 276 beygir güç üreten 2.3 litrelik EcoBoost motoruyla, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlayan Focus ST’nin maksimum hızı ise 250 km/s olarak sınırlandırılmış.
Ayrıca Focus ST‘de dizel motor seçeneği de bulunuyor. 4 silindirli 2.0 EcoBlue motor, 187 beygir güç değerine sahip.
Not: Haber görsellerindeki mavi renkli araç, Focus RS’tir.
Genel
2021 Maserati Quattroporte, plug-in hibrit seçeneğiyle gelebilir!
Maserati yakın zamanda, efsane MC 20 modelini de yeniden dirilteceği “yeni çağ” dediği bir döneme girecek. Fakat bu çağa girmeden Quattroporte‘yi, 2023’te gelmesi beklenen yeni neslinden önce son bir kez makyajlayacak.
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Quattroporte’nin mevcut, 6. nesli 2012‘te piyasaya çıkmıştı ve 2016‘da makyajlanmıştı. Bu seferki operasyon ise önemli yeniliklerin ikinci turu olacak. Bu yeniliklerin başında ise plug-in hibrit seçeneği ve WLTP kriterlerine uygunluk adına küçük dokunuşlar yer alacak. Ayrıca seviye 2 otonom sürüş yetenekleri de kazanacağı söyleniyor.
Haber içeriğindeki prototip üzerinde çok da büyük ölçekli kamuflajlar bulunmuyor. Bu da dış kısımdaki değişikliklerin radikal boyutlarda olmayacağını gösteriyor.2021 Quattroporte’de, mevcut aracın iç bükey ızgarası, yay şekilli farları ve devasa “trident” logosu korunacak gibi görünüyor. Tabi ki yeni far grupları, tamponlar, renk ve jant seçeneklerinin geleceği kuvvetle muhtemel.
İç tasarım adına fazla bir bilgi yok. Çünkü iç kısım halen, büyük ölçüde prototip kaplamalarıyla duruyor. Fakat bilgi-eğlence sistemi adına yenilikler olacağı görünüyor. Ayrıca iç mekan opsiyonları arasında sunulması beklenen karbon fiber kaplamayı, prototip üzerinde görebilirsiniz.
Yeni Quattroporte’de, şu anda satıştaki motor seçeneklerinin biraz daha tutumlu hale getirilmiş versiyonlarının yer alması bekleniyor. Benzinli 3.0 ve 3.8 litrelik çift turbolu üniteler sırasıyla 424 ve 523 beygir, dizel 3.0 litre V6 ünite ise 271 beygir güç üretecek.
Şimdiye kadar yayınlanan raporlar, yeni Quattroporte’nin bu yaz üretime gireceğini söylüyor. Bu da aracın, 2020 sonu – 2021 başı gibi bir zamanda satışa çıkması ihtimalini kuvvetlendiriyor.