2019’da HTC 10 kullanmak – Şaşırtıcı sonuçlar! (VİDEO)

2019’da kullanmak serimizin yeni konuğu HTC 10 oldu. Bakalım bu yılın şartlarında HTC 10 kullanmak bize neler yaşattı?

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2019’da HTC 10 kullanmak

Hatırlarsanız HTC 10 modeli 2016 yılının Nisan ayında çıkmış bir amiral gemisiydi. Yani o günden bu yana neredeyse 3 yıl 1 ay gibi bir süre geçti. Telefonu şu an sıfır olarak bulabilmek pek mümkün değil ancak ikinci el olarak 700 TL ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Telefonu kullanırken en çok şaşırdığımız nokta cihazın ön kamera performansı oldu. Zira hatırlarsanız OIS desteğinin ön kamera sunan ilk telefon HTC 10 olmuştu. Yaptığımız denemelerde özellikle telefonun düşük ışıktaki ön kamera performansı, bugünün amiral gemilerinden bile daha iyi sonuç veriyor. Cihazla ilgili bir diğer önemli detay ise ses performansı. Zira kutu içeriğinden çıkan kulaklık ve telefonun DAC destekli ses çipi, bugünkü amiral gemilerinden dahi iyi bir ses performansı vadediyor.

Bizim kullandığımız HTC 10 modeli, çıktığı günden bu yana kullanılmakta olduğu için batarya anlamında artık ölmüş bir cihaz. O nedenle bu pille günü tamamlamak neredeyse imkansız. Zira ekran süresi olarak 2.5 – 3 saat gibi verileri söz konusu. Bir diğer problem de artık işlemcinin yetersiz kalıyor olması. Her ne kadar Snapdragon 820 o yıllar için başarılı olsa da, bugünkü Snapdragon 845/855 veya Kirin 980 gibi modellere oranla önemli derecede daha yavaş.