2018’de Beklenen Çerçevesiz Xperia İçin Konsept Çalışma

Sony’nin 2018 yılı ile beraber çerçevesiz telefon akımına dahil olması beklenirken, gelebilecek bu telefon için konsept bir çalışma yayımlandı.

Akıllı telefonlar için hazırladığı konsept çalışmaları ile ünlenen Concept Creator, 2018 yılında Sony’nin çerçevesiz Xperia modellerine geçmesi gündemini değerlendirerek “Çerçevesiz bir Sony Xperia telefon olsa nasıl olur?” sorusunun cevabını bizlere gösteriyor.

Videoda görebileceğiniz gibi Sony Xperia Cyber-Shot konsept adı üzerinden giden kanal, çift kameralı ve çerçevesiz bir Xperia telefonu ortaya çıkarmış. Omni Balance tasarım teknolojisini devam ettiren, parmak izi okuyucusunun yan tarafta olmaya devam ettiği görülen çalışma, Sony elinden çıkması halinde fazlasıyla beğenilebilecek gibi görünüyor.