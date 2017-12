2017 Yılının En İyi Oyunları Belli Oldu!

Oyun dünyasının Oscar’ı kabul edilen Tha Game Awards, yılın en iyi oyunlarını belirledi.

Oyun dünyasının en prestijli ödül töreni olan The Game Awards, 2017 yılının en iyi oyunlarını belirledi. Bazı kategorilerde tartışmaya yer verecek olsa da birçok oyun hak ettiğini almış gibi görünüyor. Biz de lafı fazla uzatmadan sonuçları sizlerle paylaşalım;

En İyi Oyun: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En İyi Oyun Tasarımı: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En İyi Hikaye Anlatımı: What Remains of Edith Finch

En İyi Sanat Tasarımı: Cuphead

En İyi Oyun Müziği: NieR: Automata

En İyi Ses Tasarımı: Hellblade: Senua’s Sacrificce

En İyi Seslendirme Santçısı: Melina Juergens (Hellblade)

En Etkileyici Oyun: Hellblade: Senua’s Sacrificce

Yen İyi Devam Eden Oyun: Overwatch

En İyi Mobil Oyun: Monument Valley 2

En İyi El Konsolu Oyunu: Metroid: Samus Returns

En İyi VR/AR Oyunu: Resident Evil 7: Biohazard

En İyi Aksiyon Oyunu: Wolfenstein II

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

En İyi Rol Yapma Oyunu: Persona 5

En İyi Dövüş Oyunu: Injustice 2

En İyi Aile Oyunu: Super Mario Odyssey

En İyi Strateji Oyunu: Mario + Rabbids Kingdom Battle

En İyi Spor/Yarış Oyunu: Forza Motorsport 7

Yılın En Heyecanlandıran Oyunu (Piyasaya Çıkmamış): The Last of Us Part II

En İyi Bağımsız Oyun: Cuphead

En İyi Öğrenci Oyunu: Level Squared

En Popüler Oyuncu: Guy Beahm (Dr. Disrepect)

En İyi Espor Oyunu: Overwatch

En İyi Espor Oyuncusu: Lee sang-hyeok “Faker” (SK Telecom 1)

En İyi Espor Takımı: Cloud9

En İyi Çıkış Yapan Indie Oyunu: Cuphead

En İyi Çin Yapımı Oyun: Jx3 HD

Bu listede yer alması gerekirken garip bir şekilde “Yılın En İyi Çok Oyunculu (Multiplayer) Oyunu”nu açıklamayan The Game Awards, bunun için bir neden de sunmadı. Adaylar arasında; Fortnite, CoD: WWII, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe, Destiny 2 ve PUBG bulunan kategori için ayrı bir açıklama mı gelecek bilemiyoruz.