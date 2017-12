2017 Yılı Spotify’ın Enleri Açıklandı!

Spotify, müzikseverler için 2017 yılını unutulmaz kılan top sanatçıları, albümleri ve trendleri gösteren Yılın Müzik Listeleri’ni açıkladı.

Spotify verilerine göre 2017 yılına Ed Sheeran damgasını vurdu. Sanatçının ‘Shape of You’ adlı şarkısı dünyada yılın en çok dinlenen şarkısı, ‘÷’ (Divide) adlı albümü de yılın en çok dinlenen albümü oldu. Rihanna bu yıl da Spotify üzerinden dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı olarak üst üste üçüncü kez zirvede kalmayı başardı.

Sezen Aksu 2017 yılında Türkiye’de hem en çok dinlenen sanatçı hem de en çok dinlenen kadın sanatçı olurken, sanatçının son albümü Biraz Pop Biraz Sezen yılın en çok dinlenen albümü oldu. Globalin yıldızı Ed Sheeran’ın yan sıra, Tarkan, Sıla ve Sagopa Kajmer Türkiye’de yıla damgasını vuran diğer isimler olurken, Duman 2017 yılında Türkiye’de Imagine Dragons’tan sonra en çok dinlenen müzik grubu olarak kayıtlara geçti.

2017’nin sürprizi ise hem dünyada hem Türkiye’de müzikseverlerin gün geçtikçe ilgi odağı haline gelen Latin müzik oldu.

Spotify 2017 Global Top Müzik Listeleri

Dünye Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Ed Sheeran, bu yıl Spotify üzerindeki 6,3 milyar dinlenme oranı ile dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı oldu ve 2015 ile 2016 yılında zirvede olmayı başaran Drake’i tahtından indirdi. Ancak Drake, geçen senenin Spotify Top 5 listesinde yer alıp, Ed Sheeran, The Weeknd, Kendrick Lamar and The Chainsmokers ile birlikte bu yılın yeni Top 5 listesinde de yer alan tek sanatçı oldu.

Ed Sheeran

Drake

The Weeknd

Kendrick Lamar

The Chainsmokers

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Rihanna, 2017’de de en çok dinlenen kadın sanatçı olarak Spotify üzerinden üçüncü kez üst üste bu unvanı aldı ve saltanatını sürdürmeye devam etti. Pop dünyasının süper starları; Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande ve Sia, 2017’nin Top 5 listesindeki diğer kadın sanatçıları oluşturdu.

Rihanna

Taylor Swift

Selena Gomez

Ariana Grande

Sia

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

Ed Sheeran en çok dinlenen erkek sanatçılar listesinde zirvede yer aldı ama yılın sürprizi ilk kez bu sene Spotify’da en çok dinlenen erkek sanatçılar listesinde gördüğümüz Daddy Yankee oldu.

Ed Sheeran

Drake

The Weeknd

Kendrick Lamar

Daddy Yankee

Dünya Genelinde Çıkış Yapan Top 5 Sanatçı:

2017, kendi solo çalışmalarını yapan sanatçılar için önemli bir yıl oldu. Camila Cabello, Harry Styles ve Liam Payne bu sene solo çalışmalarını yayınladılar ve kendi kariyerlerinde büyük başarı yakalayarak 2017’nin çıkış yapan sanatçılar listesinde Top 3’e yerleştiler. Rappers Lil Pump ve Trippie Red ise çıkış yapan Top 5 listesinin diğer iki ismi oldu.

Camila Cabello

Harry Styles

Liam Payne

Lil Pump

Trippie Redd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Gruplar:

Bu sene, Coldplay’in The Chainsmokers ile birlikte yaptığı ‘Something Just Like This’ grubu listenin başına taşıdı. ‘Thunder’daki başarısıyla Imagine Dragons, ardından Maroon 5, Linkin Park ve Migos ise 2017’nin Spotify’da en çok dinlenen grupları olarak Top 5 listesinde yer aldı.

Coldplay

Imagine Dragons

Maroon 5

Linkin Park

Migos

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

Ed Sheeran’ın ‘Shape of You’ adlı şarkısı, 1,4 milyonu aşkın dinlenme oranı ile Drake’in ‘One Dance’ ile elde ettiği rekoru kırarak, Spotify’da bugüne kadar en çok dinlenen şarkı oldu.

Shape of You – Ed Sheeran

Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

I’m the One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:

Ed Sheeran’ın Mart ayında yayınlanan albümü ÷ (Divide), Spotify’da 3,1 dinlenme oranına ulaşarak, yılın en çok dinlenen albümü oldu.

Divide – Ed Sheeran

More Life – Drake

DAMN. – Kendrick Lamar

Starboy – The Weeknd

Stoney – Post Malone

2017’de En Çok Müzik Dinlenen Gün:

13 Haziran 2017 (Her kullanıcının en çok müzik dinlediği güne göre belirlenmiştir)

2017’de Yükselişe Geçen Yeni Müzik Türleri:

Melodic Power Metal

Chaotic Black Metal

Chillhop

Trap Latino

Future Funk

Jumpstyle

Serialism

Cinematic Dubstep

Vintage Swoon

Gamecore

Spotify 2017 Türkiye Top Müzik Listeleri

Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

Sezen Aksu

Ed Sheeran

Sıla

Tarkan

Sagopa Kajmer

Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

Sezen Aksu

Sıla

Sia

Hande Yener

Selena Gomez

Türkiye’de En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:

Ed Sheeran

Tarkan

Sagopa Kajmer

Teoman

The Weeknd

Türkiye’de En Çok Dinlenen Gruplar:

Imagine Dragons

Duman

The Chainsmokers

Adamlar

Coldplay

Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

Shape of You – Ed Sheeran

Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Raf – Deeperise

Sen Olsan bari – Aleyna Tilki

Rockabye – Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie

Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler: