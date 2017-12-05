2017 Yılı Spotify’ın Enleri Açıklandı!

Spotify, müzikseverler için 2017 yılını unutulmaz kılan top sanatçıları, albümleri ve trendleri gösteren Yılın Müzik Listeleri’ni açıkladı.
Spotify verilerine göre 2017 yılına Ed Sheeran damgasını vurdu. Sanatçının ‘Shape of You’ adlı şarkısı dünyada yılın en çok dinlenen şarkısı, ‘÷’ (Divide) adlı albümü de yılın en çok dinlenen albümü oldu. Rihanna bu yıl da Spotify üzerinden dünyada en çok dinlenen kadın sanatçı olarak üst üste üçüncü kez zirvede kalmayı başardı.
Sezen Aksu 2017 yılında Türkiye’de hem en çok dinlenen sanatçı hem de en çok dinlenen kadın sanatçı olurken, sanatçının son albümü Biraz Pop Biraz Sezen yılın en çok dinlenen albümü oldu. Globalin yıldızı Ed Sheeran’ın yan sıra, Tarkan, Sıla ve Sagopa Kajmer Türkiye’de yıla damgasını vuran diğer isimler olurken, Duman 2017 yılında Türkiye’de Imagine Dragons’tan sonra en çok dinlenen müzik grubu olarak kayıtlara geçti.
2017’nin sürprizi ise hem dünyada hem Türkiye’de müzikseverlerin gün geçtikçe ilgi odağı haline gelen Latin müzik oldu.
Spotify 2017 Global Top Müzik Listeleri
Dünye Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Ed Sheeran, bu yıl Spotify üzerindeki 6,3 milyar dinlenme oranı ile dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı oldu ve 2015 ile 2016 yılında zirvede olmayı başaran Drake’i tahtından indirdi. Ancak Drake, geçen senenin Spotify Top 5 listesinde yer alıp, Ed Sheeran, The Weeknd, Kendrick Lamar and The Chainsmokers ile birlikte bu yılın yeni Top 5 listesinde de yer alan tek sanatçı oldu.
- Ed Sheeran
- Drake
- The Weeknd
- Kendrick Lamar
- The Chainsmokers
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Rihanna, 2017’de de en çok dinlenen kadın sanatçı olarak Spotify üzerinden üçüncü kez üst üste bu unvanı aldı ve saltanatını sürdürmeye devam etti. Pop dünyasının süper starları; Taylor Swift, Selena Gomez, Ariana Grande ve Sia, 2017’nin Top 5 listesindeki diğer kadın sanatçıları oluşturdu.
- Rihanna
- Taylor Swift
- Selena Gomez
- Ariana Grande
- Sia
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
Ed Sheeran en çok dinlenen erkek sanatçılar listesinde zirvede yer aldı ama yılın sürprizi ilk kez bu sene Spotify’da en çok dinlenen erkek sanatçılar listesinde gördüğümüz Daddy Yankee oldu.
- Ed Sheeran
- Drake
- The Weeknd
- Kendrick Lamar
- Daddy Yankee
Dünya Genelinde Çıkış Yapan Top 5 Sanatçı:
2017, kendi solo çalışmalarını yapan sanatçılar için önemli bir yıl oldu. Camila Cabello, Harry Styles ve Liam Payne bu sene solo çalışmalarını yayınladılar ve kendi kariyerlerinde büyük başarı yakalayarak 2017’nin çıkış yapan sanatçılar listesinde Top 3’e yerleştiler. Rappers Lil Pump ve Trippie Red ise çıkış yapan Top 5 listesinin diğer iki ismi oldu.
- Camila Cabello
- Harry Styles
- Liam Payne
- Lil Pump
- Trippie Redd
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Gruplar:
Bu sene, Coldplay’in The Chainsmokers ile birlikte yaptığı ‘Something Just Like This’ grubu listenin başına taşıdı. ‘Thunder’daki başarısıyla Imagine Dragons, ardından Maroon 5, Linkin Park ve Migos ise 2017’nin Spotify’da en çok dinlenen grupları olarak Top 5 listesinde yer aldı.
- Coldplay
- Imagine Dragons
- Maroon 5
- Linkin Park
- Migos
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:
Ed Sheeran’ın ‘Shape of You’ adlı şarkısı, 1,4 milyonu aşkın dinlenme oranı ile Drake’in ‘One Dance’ ile elde ettiği rekoru kırarak, Spotify’da bugüne kadar en çok dinlenen şarkı oldu.
- Shape of You – Ed Sheeran
- Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber
- Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee
- Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay
- I’m the One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:
Ed Sheeran’ın Mart ayında yayınlanan albümü ÷ (Divide), Spotify’da 3,1 dinlenme oranına ulaşarak, yılın en çok dinlenen albümü oldu.
- Divide – Ed Sheeran
- More Life – Drake
- DAMN. – Kendrick Lamar
- Starboy – The Weeknd
- Stoney – Post Malone
2017’de En Çok Müzik Dinlenen Gün:
- 13 Haziran 2017 (Her kullanıcının en çok müzik dinlediği güne göre belirlenmiştir)
2017’de Yükselişe Geçen Yeni Müzik Türleri:
- Melodic Power Metal
- Chaotic Black Metal
- Chillhop
- Trap Latino
- Future Funk
- Jumpstyle
- Serialism
- Cinematic Dubstep
- Vintage Swoon
- Gamecore
Spotify 2017 Türkiye Top Müzik Listeleri
Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Ed Sheeran
- Sıla
- Tarkan
- Sagopa Kajmer
Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Sıla
- Sia
- Hande Yener
- Selena Gomez
Türkiye’de En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
- Ed Sheeran
- Tarkan
- Sagopa Kajmer
- Teoman
- The Weeknd
Türkiye’de En Çok Dinlenen Gruplar:
- Imagine Dragons
- Duman
- The Chainsmokers
- Adamlar
- Coldplay
Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:
- Shape of You – Ed Sheeran
- Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber
- Raf – Deeperise
- Sen Olsan bari – Aleyna Tilki
- Rockabye – Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie
Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:
- Biraz Pop Biraz Sezen – Sezen Aksu
- Dönersen Islık Çal – Manuş Baba
- Aura – Norm Ender
- Starboy – The Weeknd
- Müptezhel – Ezhel
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