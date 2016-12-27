2016’da Teknoloji Devlerine Katılan Girişimler En Çok Avrupa’dan Çıktı

2016 yılı sürücüsüz araçlar, sanal gerçeklik teknolojisi, başarılı girişimler ve bu konuda Avrupa’nın gayreti ile konuşulacak.

Çünkü bu yıl teknoloji devlerinin bünyesine kattığı girişimler ağırlıklı olarak Avrupa’dan çıktı. Arkasından ise İsrail geliyor. İşte teknoloji devlerine katılan girişimlerden bazıları.

Indoor.io

2007 yılında Finlandiya’da kurulan şirketi bu sene başında Apple satın aldı. Indoor.io’nun geliştirdiği teknoloji ise kapalı mekanı haritalama.

Masquerade

Belarus merkezli şirketi Facebook, Mart ayında bünyesine kattı. Snapchat benzeri fotoğraf filtreleri geliştiren firma bugün Instagram’ın Snapchat’in rakibi olmasını sağladı.

Two Big Ears

Sosyal medya devi Facebook bu sene özellikle canlı yayına ve VR’a çok yatırım yaptı. Bunu İskoçya merkezli VR girişimi Two Big Ears’ı almasından anlayabiliyoruz.

Moodstocks

Temmuz ayında Google, Fransız makine öğrenimi girişimi Moodstocks’u satın aldı. Moodstocks akıllı telefon kameralarının yüz tanıma özelliklerini geliştirme üzerine çalışıyor.

SwiftKey

İngiltere merkezli Swiftkey, Şubat ayında yaklaşık olarak 250 milyon dolara Microsoft’un oldu. Swiftkey sadece bir akıllı telefon klavyesi olabilir ancak arkasında makine öğrenimi teknolojisi yatıyor.