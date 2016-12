2016’da Oyun Sektörünün Piyasa Değeri 91 Milyar Dolar Oldu

Superdata Research tarafından yayınlanan raporlara göre oyun sektörü 2016 yılında, dünya çapında 91 milyar dolara ulaştı.

Mobil oyun sektöründen gelen 41 milyar doları özellikle Pokemon Go ve Clash Royale paylaştı. PC marketi de son derece iyi bir yıl geçirdi ve 36 milyar doları gördü. Bunun büyük kısmı oynaması ücretsiz çevrimiçi oyunlar ve indirilebilir oyunlardan geldi.

Sektör inanılmaz bir ilerleme kaydediyor. Premium oyun gelirleri bu yıl sadece bilgisayarda 5.4 milyarı buldu. Konsolda bu sayı ise 6.6 milyar dolaroldu. 586 milyon dolarla Overwatch en çok kazanan olurken onu CS:GO, Guild Wars 2, Minecraft ve Fallout 4 takip etti.

Ancak asıl para oynaması ücretsiz oyunların oldu. League of Legends 1.7 milyar dolarlık geliriyle bir kez daha lider oldu. Onun arkasından Dungeon Fighter Cahllenge, Crossfire, World of Tanks ve Dota 2 geldi. Aylık 150 milyon dolarlık kazançla League of Legends piyasaya çıktıktan 7 yıl sonra bile liderliği elinde tutuyor. İkinci sırada ise aylık 23.4 milyon dolarla Dota 2 yer alıyor. Bu da MOBA oyuncularının oyunlarına ne kadar sağdık kaldıklarının bir göstergesi. Bu iki oyun arasında biraz tutunmayı başarmış Heroes of the Storm, Smite, Heroes of Newereth ve Paragon yer alıyor.