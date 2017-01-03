2016 yılı özellikle sinema sektörü açısından son derece hareketli bir yıldı ancak eğlence sektörünün yine korsandan çekmediği kalmadı.

Özellikle 2016’nın sonuna doğru Amazon’un yayınladığı yeni programı The Grand Tour en çok korsan olarak indirilen televizyon programı olma şerefine erişmişti. Yayınlanan istatistiklere göre de geçen yılın en çok indirilen filmleri belli oldu. Listede hepimiz yakından tanıdığı yapımlar bulunuyor. İlk çekici kısım ise listenin süper kahraman filmleriyle dolu olması.

Geçtiğimiz yıl süper kahraman filmleri açısından oldukça bereketliydi. Marvel tarafından Deadpool, Captain America: Civil War, X-Men Apocalypse ve Dr. Strange gibi yapımlar çıkarken DC tarafından da Suicide Squad ve Batman v Superman: Dawn of Justice’i gördük. Durum böyle olunca süper kahraman filmleri de doğal olarak listede önemli bir yer tuttu.

Zirvede ise bir çoğumuzun tahmin edebileceği üzere Deadpool yer alıyor. 58 milyon dolarlık bütçeli film sinemada 783 milyon dolar gelir elde etti. Deadpool ayrıca +18 film kategorisinde de tüm zamanların en çok izlenen filmi oldu. İşte geçtiğimiz yıl en çok korsan indirilen filmler;