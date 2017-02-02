2016 Yılı Mobil Oyun Sektöründe Parlak Bir Yıl Olarak Tarihe Geçti

Mobil oyun sektörü 2016 yılında 40.6 milyar dolarlık bir gelir elde ederek geçen yıla göre %18 oranında büyüme kaydetti ve büyüme devam edecek gibi.

Mobil oyun pazarından elde edilen gelir bu sene çıkan tüm filmlerin elde ettiği gişe gelirinden daha fazla oldu. 40.6 milyar dolar tüm oyun sektörünün yarısına karşılık geliyor. Super Mario Run ve Pokémon Go en çok öne çıkan oyunlar oldu.

Asya kıtası 24.8 milyar dolar ile en fazla payı alan kıta. Kuzey Amerika 6.9 milyar dolar Avrupa ise 5.7 milyar dolar elde etti. Amerikalılar bu yıl oyuna Netflix, Hulu ve YouTube’a harcadıkları paradan daha fazlasını harcadı.

Pazarda iOS %12 büyüme elde ederken Android %9’da kaldı. Oyuncular günde ortalama 30 dakikasını oyunlara harcadı. Bu süre ile oyuna harcanan zaman televizyonu ve videoyu geçti. Oyuncuların %58’i puzzle oyunlarını tercih ederken %40’ı aksiyon oyunlarını, %26’sı da simülasyon oyunlarını oynadı.

Ancak tür bazlı bakıldığında %30 ile aksiyon oyunları öndeyken puzzle oyunlar %14 ile ikinci sırada. iOS’un önde olduğu tek ülke Amerika. Amerika’da iOS ile Android arasında %45’lik bir fark var. Ancak durum Çin’de biraz farklı. Çin’de Android’i tercih eden oyuncuların sayısı iOS tercih eden oyunculardan 8 kat daha fazla.