2016 Shooter Oyunları İçin Harika Bir Yıl Olarak Tarihe Geçti

2016’nın en harika oyunları neredeyse yılın son zamanlarına doğru geldi ancak bu sene sadece bir oyun türü en plana çıktı.

2016 yılının oyunlar açısından nasıl geçtiğini anlamak için önce 2015 yılına bir göz atmalıyız. 2015 yılında Batman serisinin son oyunu Arkham Night, Bloodborne, Fallout 4, Life is Strange, The Witcher 3: Wild Hunt gibi önemli oyunlar çıktı. Bütün bu oyunların ortak özelliği ise RPG türünde olması. Bütün yıl oynanan, konuşulan ve izlenen oyunlar gerçekten iyiydi ancak uzun zamandır özlediğimiz shooter türüne dair pek bir şey göremedik.

Bu yıl ise first person shooter oyunlarının zirve yıllarından biri olarak geçti. Doom, Overwatch, Battlefield 1, Superhot, Titanfall 2, Call of Duty: Infinite Warfare, Devil Daggers, Killing Floor 2 ve Shadow Warrior 2 gibi shooter oyunları gördük. Ancak diğer taraftan Dishonored 2 ve Deus Ex: Mankind Divided gibi role play ya da stealth first-person oyunları yok değildi.

Bu yıl shooter adına güzel bir yıl oldu. Ancak BioShock, Call of Duty 4, Halo 3, S.T.A.L.K.E.R: Shadow of Chernobyl’in çıktığı 2007, Half-Life 2, Halo 2 ve Far Cry’ın çıktığı 2004 ya da Quake III: Arena, Unreal Tournament, Aliens vs Predator, System Shock 2 ve Team Fortress Classic’in çıktığı 1999 yılı kadar iyi oyunlar görüp görmediğimizi gelecek yıllarda öğreneceğiz.