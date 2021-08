2000’lerin En İyi 15 Video Oyunu!

Battlefield 4’ün sevilen DLC paketi Second Assault, Origin ve Microsoft Store’da ücretsiz oldu. 109,99 TL değerindeki Battlefield 4 Second Assault DLC paketi şu anda ücretsiz.

İlk olarak 2013 yılında karşımıza çıkan ve FPS oyuncularının odak noktası olan Battlefield 4, aradan yaklaşık 8 yıl geçmiş olmasına rağmen hala oyuncuların beğenisini topluyor. Şimdilerde yeni oyunu Battlefield 2042‘ye hazırlanan EA, sevilen oyunu Battlefield 4’ün oyuncuları için çok güzel bir fırsat ile karşımıza çıktı.

FPS oyunlarına tutkun olup da, Battlefield 4’ü oynamamış olan sanırım yoktur. Uzun süredir sevilerek oynanılan oyun, Second Assault DLC‘si ile farklı bir boyut kazanmıştı. Şimdi Battlefield 2042‘yi piyasaya sürmeden önce Battlefield 4 tutkunlarına bir sürpriz yapmak isteyen EA, 109,99 TL değerindeki DLC paketi Secont Assault‘u ücretsiz hale getirdi. Şimdi gelin DLC’ye nasıl sahip olursunuz gösterelim.

Second Assault Origin ve Microsoft Store’da ücretsiz!

EA tarafından ücretsiz hale gelen DLC paketi Second Assault‘u şu anda sadece Origin ve Microsoft Store’dan alınabiliyor. DLC’ye ücretsiz olarak sahip olmak için öncelikle Origin ve Microsoft Store üzerinden Second Assault’un sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Eğer ilgili sayfaları bulamadıysanız aşağıda bıraktığımız linkleri kullanarak Second Assault’un Origin ve Microsoft Store sayfalarına ulaşabilirsiniz.

İlgili sayfaya girdikten sonra ilk olarak Origin veya Microsoft Store hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Ardından sayfadaki “Kütüphaneye Ekle” veya “Al” seçeneğine basarak Second Assault DLC’sine ücretsiz sahip olabilirsiniz. Ayrıca Battlefield 4’ün şu anda Microsoft Store’da %75 indirim ile satıldığını da söylemekte fayda var. Eğer oyuna hala sahip değilseniz oyunun sistem gereksinimlerini hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz. Bu kampanyayı kaçırmayın.

Battlefield 4 minimum sistem gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 8

İşlemci: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon X2

RAM: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 3870

Depolama: 30GB kullanılabilir alan

Battlefield 4 önerilen sistem gereksinimleri!

İşletim Sistemi: Windows 8 – 64 bit

İşlemci: Intel Quad-core CPU / AMD Six-core CPU

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX660 / AMD Radeon HD 7870

Depolama: 30GB kullanılabilir alan