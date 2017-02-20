20. Liselerarası Müzik Yarışması Fizy ile Yeni Bir Kimlik Kazanacak

Türkiye’nin en köklü gençlik organziasyonlarından birisi olan Liselerarası Müzik Yarışması 20. yılında Fizy desteği ile düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar hayallerini gerçekleştirirken Fizy gençlerin yanında yer alıyor. Yarışmada finale kalan gençlerin performansları Fizy uygulaması üzerinden izlenebilecek ve buradan oylanabilecek. İnternet oylaması yarışma için bir ilk olacak.

Finale kalanları jüri belirleyecek ancak bu finalistlere 5 finalist daha eklenecek. Bu finalistler fizy uygulamasında en çok beğenilenler olacak. Eleme ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen yarışmada icra, orkestra, kız solist, erkek solist, sahne performansları ve enstrüman dallarındaki başarı ön planda tutuluyor.

Istanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen elemelerde başarılı olacak olan okullar 22 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Bostanco Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan finalde yarışacak. Elemeler 24-25 Mart tarihinde İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 31 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonun’da ve 7 Nisan’da İzmir Arena’da düzenlenecek. 12-19 Nisan arasında grupların performansları uygulamaya eklenecek ve takipçiler videoları buradan izleyip oylayabilecek. Finale katılacak olan okullar 19 Nisan tarihinde açıklanacak. Yarışmaya katılmak isteyen okullar ise buradan başvurabilir.