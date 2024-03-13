AMD’den gücünü alan fiyat/performans odaklı laptop modeli ASUS Vivobook 15 (M1502Y) incelemesiyle karşınızdayız. Ryzen 7 7730U işlemcisiyle beraber geliyor. Peki bu verimlilik odaklı işlemci bizlere neler sunuyor? Detayları bu videoda!
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İçindekiler
20.000 TL ALTI RYZEN 7 LAPTOP! | ASUS Vivobook 15 (M1502Y) İncelemesi
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ASUS Vivobook 15 (M1502Y) Özellikleri
- Renk: Gümüş
- Boyut: 35.97 x 23.25 x 1.99 cm
- Ağırlık: 1,7 kg
- Sağlamlık: MIL-STD-810H
- Klavye: Antimikrobiyal Klavye
- Ekran: 15,6 inç FHD 60 Hz, 250 nit, %45 NTSC
- İşlemci: AMD Ryzen 7 7730U
- Grafik: AMD Radeon Graphics
- Bellek: 8 GB DDR4 on board
- Depolama: 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
- Kamera: 720p HD Kamera
- Ses: Stereo Hoparlör (DTS Ses Desteği)
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1
- Batarya: 42 WHrs
- Şarj: 45 Watt
Fiziksel Bağlantı Noktaları;
- Sol
1x USB 2.0 Tip-A
- Sağ
1x USB 3.2 Gen 1 Tip-C
2x USB 3.2 Gen 1 Tip-A
1x HDMI 1.4
1x 3,5 mm kombo jak
1x Güç Girişi