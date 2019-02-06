2.5 CM’den makro fotoğraf çekmek (Huawei Mate 20 Pro)

Huawei Mate 20 Pro, fotoğraf kabiliyetleri konusunda bugüne kadar üretilmiş en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Bu videomuzda, telefonun rakiplerine oranla avantajlı olduğu makro fotoğraf kabiliyetlerine yakından baktık.

Huawei Mate 20 Pro makro fotoğraf kabiliyetleri

Telefonun arkasında yer alan üçlü kameralardan biri, 2.5 cm yakınlıktan makro fotoğraf çekebilmemize olanak sağlıyor. Ayrıca normalde bu mod, yapay zeka ile otomatik olarak devreye giriyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde sunulan güncelleme ile beraber kamera arayüzünde “diğer” bölümüne “Süper Makro” modu eklendi. Bu sayede manuel olarak da artık süper makro modunu aktif edebilmek mümkün.

Videomuzda Mate 20 Pro ile kağıt ve madeni para, pul biber, dergi yazısı ve insan gözü gibi birçok farklı nesne ile test yaptık. Sonuçlardan görebileceğiniz gibi cihaz, çok yakından oldukça net makro çekimler yapabiliyor. Çektiğiniz fotoğraflara yakınlaştığınızda, detayların bozulmadığını net bir şekilde görebiliyorsunuz.

Not: Bu video bir advertorial çalışmasıdır.