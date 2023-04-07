Not: Bu videodaki ürün TECNO Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Bu videoda TECNO markasının ülkemize getirdiği amiral gemisi modellerinden PHANTOM X2’nini kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Zengin bir kutu içeriğine sahip olan telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

TECNO PHANTOM X2 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm 203 gram

Ekran: 6.8 inç AMOLED FHD+ 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

RAM/Depolama: 8GB/256GB

Kamera: 64MP + 13MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5160 mAh 45 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3

Fiyat: 19.999 TL

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