Not: Bu videodaki ürün TECNO Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.
Bu videoda TECNO markasının ülkemize getirdiği amiral gemisi modellerinden PHANTOM X2’nini kutu açılışını gerçekleştiriyoruz. Zengin bir kutu içeriğine sahip olan telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.
TECNO PHANTOM X2 Teknik Özellikleri:
Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm 203 gram
Ekran: 6.8 inç AMOLED FHD+ 120Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G
RAM/Depolama: 8GB/256GB
Kamera: 64MP + 13MP + 2MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 5160 mAh 45 Watt
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3
Fiyat: 19.999 TL
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