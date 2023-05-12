Google her sene geliştiriciler konferansı I/O ‘da yeni ürünlerini, servislerini ve Android tarafındaki yeniliklerini tüketicilere sunuyor. Bu sene de Google ilk katlanabilir akıllı telefonu Pixel Fold’u ve düşük bütçeli orta üst segmente hitap eden telefonu Pixel 7a’yı tanıttı. Bunlara ek olarak daha önce teaser olarak gösterdikleri Pixel tableti de 500 dolar satış fiyatıyla Android severlere tanıttılar.

1799 dolar başlangıç fiyatı olan Pixel Fold ve 499 dolar fiyatla satılan Pixel 7a’nın yanında Magic Eraser özelliğinin tam tersi olarak Magic Editor yani fotoğrafı tamamlama, 3D Gerçekçi Harita, dünyanın en gelişmiş dil modeli PaLM 2, Bord (Chat botu), fotoğrafa capiton yazma, programlama (Python), Google Slaytlar için AI görsel desteği, Google Dokümanlar için Sidekick (Bard desteği),

Google aramalara yapay zeka desteği, görsel teyidi, gerçeklik doğrulama, bilinmeyen takipçi algılama ve yapay zeka destekli duvar kağıdı oluşturma gibi yenilikler bulunuyor.

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