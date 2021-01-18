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Genel

VIVO Y70 Kutu Açılışı ve Özellikleri

Vivo’nun giriş-orta segmentte konumlandırdığı Vivo Y70, akıllı cep telefonunun kutu açılışı ve ön incelemesiyle sizlerleyiz. İlk olarak cihaz içerisinden plastik koruma kılıfı, 33W şarj cihazı, telefon ve artık görmeye alışık olmadığımız kablolu kulaklık gördük.

Cihazın arka tarafında maviden griye dönen oldukça parlak bir rengi ve 3 lü geniş lenslerin bulunduğu kamerası göze çarpıyor. Ön tarafından baktığımızda ise damla çentikli bir ekran mevcut.

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Vivo Y70’nin diğer özelliklerine baktığımızda ise;

Ağırlık: 171 gr

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Boyut: 161 x 74.1 x 7.8 mm

Ekran: 6.44 inç FHD+AMOLED

İşlemci: Snapdragon 665

RAM/Depolama: 8 GB+128 GB+MicroSD

Arka Kamera: 48 MP+ 2 MP+ 2MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 4100 mAh(33W)

Detayları videomuzda sizlerle paylaştık.

İyi Seyirler…

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Genel

Kablosuz kulaklık sektöründe 2020’nin lideri Apple

Yazan:

AirPods 3

Kablosuz kulaklık sektörü hızla büyüyor ve pek çok teknoloji şirketi kendi kulaklıklarını sahneye çıkarıyor. Araştırmaya göre listenin zirvesinde Apple yer alıyor.

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Kablosuz kulaklık

Counterpoint Research, kablosuz kulaklık pazarının son durumunu gözler önüne seren çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde TWS satışları hızla arttı ve 2020 yılı itibariyle kablosuz kulaklıkların sevkiyatlarında yüzde 83 oranında bir artış görüldü.

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Bu rakamlara göre geçen yıl toplam 238 milyon kablosuz kulaklık satıldı. Kablosuz kulaklıklar arasında en çok ilgiyi ise Apple’ın ürünleri görüyor.

Kablosuz kulaklık Araştırmaya göre 2020’nin üçüncü çeyreğinde en çok kablosuz kulaklık sevkiyatını yapan şirket % 29 pazar payı ile Apple oldu. Apple’ı ise fiyat/performans ürünleriyle tanınan Xiaomi % 13 ile takip ederken, Çinli şirketi Samsung ve JBL % 5 ile izliyor.

Counterpoint Research analisti Liz Lee, “Cihazlardan jakı ve kutularından kulaklıkları çıkarma eğilimi, TWS segmentinin büyümesi için büyük bir itici güç haline geliyor. Ayrıca, mobil medya tüketiminin artmaya devam etmesine yardımcı olarak TWS’yi bir sonraki olmazsa olmaz aksesuar haline getiriyor” dedi.

Kablosuz kulaklık

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Giyilebilir cihazlarda ilk sırayı kablosuz kulaklık alırken, kulaklıkları ise akıllı bileklik ve akıllı saatler takip ediyor. Akıllı saatlerde da 2020 yılının son döneminde şaşırtıcı bir büyüme görüldü. Analist Sujeong Lim göre sağlık ve zindeliğe artan ilgi ile birlikte ekonomilerin normalleşmesi ve akıllı saatlerin fiyatları düşmesi akıllı saat pazarının büyümesini daha da arttıracak.

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Genel

Samsung Galaxy M62 özellikleri sızdı

Yazan:

Samsung Galaxy M62

Samsung Galaxy M62, Exynos işlemci ile benchmark üzerinde görüntülendi. Akıllı telefon 7.000 mAh büyüklüğünde devasa bir batarya ile gelebilir.

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Samsung’un orta sınıf akıllı telefonlarını barındıran Galaxy M serisi, fiyat / performans anlamında tüketicilerin en takdir ettiği cihazların başında geliyor. M serisi telefonlar, özellikle Hindistan ve ülkemiz gibi fiyat konusundaki hassas olan ülkelerde oldukça ilgi çekiyor. Serinin özellikle M51 modeli, pek çok ülkede oldukça iyi satış rakamlarına ulaştı. Şimdilerde ise bu serinin yeni modeli bekleniyor. Son gelen haberler Samsung Galaxy M62 modelinin, benchmark üzerinde görüntülendiği yönünde.

Adventure İstanbul

Samsung Galaxy M62 özellikleri

Geçmişte de bazı sızıntılarıyla bilinen bir Twitter kullanıcısı, telefonun bazı özelliklerinin de olduğu bir benchmark testi sonucunu paylaştı. SM-E62F kod adlı Samsung Galaxy M62, benchmark testinde tekli çekirdek performansında 763, çoklu çekirdek performansında da 1952 puan aldı. Testte sızan diğer detaylara göre telefon, Samsung tarafından geliştirilen Exynos 9825 işlemci, 6 GB RAM ve 25 W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh devasa bir bataryayla beraber gelecek. Modelde giriş portu olarak USB Tip-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunacak. Yazılım tarafında ise Android üzerine kurulmuş ONE UI ile birlikte gelecek. NFC desteği ve 256 GB depolama seçeneği de olması beklenen özellikler arasında. Özellikle 7.000 mAh batarya telefonun en çok dikkat çeken kısmı olacak gibi duruyor. Samsung Uygun akıllı telefonun fiyatını uygun tutarsa modelin, M51 kadar başarılı olması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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Diğer

Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi

Yazan:

Kanser

Japon araştırmacıların sivrisineğin koklama duyusuyla geliştirdiği kanser dedektörünün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.

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ABD Bilimsel İlerlemeler Dergisi’nde yayımlandı

Japon bilim insanları sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.

Japonya‘da ulusal basındaki haberlere göre, Tokyo Üniversitesinden Prof. Takeuçi Şoji’nin liderliğindeki ekip, sivrisineklerin insan terinde bulunan “oktenol” kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi.

Adventure İstanbul

Ekip sivrisineğin, insan terinde bulunan ve karaciğer kanserinin biyogöstergesi kabul edilen “oktenolü” tespit edebilen koku alıcısını yerleştirerek, bir yapay hücre zarı üretti.

Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, beslenme çantası büyüklüğünde prototip ile milyarda yarım yoğunlukta nefes numunelerindeki “oktenolü10 dakika içinde saptayabildi.

Kanser

Kanser hastalarının nefeslerinde bulunan koku yayan maddeyi tespit amacıyla düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.

Sivrisinek anteni yaklaşık 100 çeşit koku alıcısına sahip ve her biri özel koku yayan maddeyi tespit ediyor. Tüm bu alıcılar koku alma hücrelerinin yüzeyinde bulunuyor.  Koku alıcı reseptörler, özel koku molekülleriyle birleştiğinde, iyonları hücre içine alabilmek için hücre zarının yüzeyinde delik açılıyor ve böylece koku saptanıyor.

Araştırmanın detayları ABD’de Bilimsel İlerlemeler Dergisinde de yayımlandı.

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