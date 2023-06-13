Apple, 15 inç MacBook Air’in ekran boyutunu 13 inç modele kıyasla artırdı. Ancak bu iki taşınabilir Mac arasında hala bazı benzerlikler bulunuyor. Örneğin kullanılan soğutma çözümü. Daha küçük MacBook Air modeli soğutma fanı olmadan sunuldu ve muhtemelen 15 inçlik modeli daha ince ve hafif tutmak isteyen Apple, aktif bir soğutma çözümünden kaçındı. Maalesef, bu karar termal olarak verimsiz bir sistemle sonuçlanabilir.

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Bir soğutma fanı olmasa da, 15 inç M2 MacBook Air hala daha küçük kuzeninden yüzde 22 daha ağır konumda. 15 inç MacBook Air’in genel boyutu arttığından, Apple, 13 inç MacBook Pro gibi gelişmiş bir soğutma çözümü için yeterli alan olduğunu düşündü. Ancak The Verge tarafından yayınlanan bir incelemeye göre, durum böyle değil. Yine de, daha büyük bir yüzey alanı, M2 işlemciyi soğutmak için faydalı olabilir.

Apple’ın tamamen alüminyum bir kasayı tercih etmesi, diğer dizüstü bilgisayar üreticilerinden farklı olarak makinelerinin yapı kalitesini artırmaktadır. Bu da ağırlığı önemli ölçüde artırmaktadır. Diğer şirketler, ağırlığı ve maliyeti azaltmak için magnezyum alaşımı veya plastik gibi malzemeler kullanırken, Apple farklı bir yaklaşım benimsemektedir. Bununla birlikte, The Verge’in incelemesi, MacBook Air’in klavyenin ısındığını belirtmektedir, ancak sıcaklıktaki artışın kullanımını engellemediğini ifade etmektedir.