49 TL’ye 12.500 mAh kapasiteli powerbank (UCUZCU ENGİNAR)

49 TL’ye 12.500 mAh kapasiteli powerbank (UCUZCU ENGİNAR)

26 Temmuz, 2018 VİDEO 0 yorumlar

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Ucuzcu Enginar‘ın yeni bölümünde 27 Temmuz itibarıyla BİM mağazlarında satışa çıkacak 12.500 mAh Trust Powerbank‘i inceledik.

12.500 mAh Trust Powerbank özellikleri

Kapasite yüksek olduğundan, tasarım açısınıdan hem kalın hem de ağır bir model olduğunu belirtelim. Bu nedenle cepte taşımaya pek müsait olmayan cihaz, sırt veya el çantası kullananlar için ideal.

Üzerinde bir tanesi 5V 1A, bir tanesi de 5V 2.4A olmak üzere çift çıkış sunan Powerbank modeli, bu sayede aynı anda iki farklı cihazı şarj edebilme imkânı sunuyor. Ayrıca 5V 2.4A çıkış sayesinde, daha hızlı bir şarj imkânı mevcut. Powerbank’in kendisi ise yaklaşık 5 saat gibi bir sürede tam şarj oluyor.

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Ürünün üzerinde pil miktarını görebileceğiniz LED aydınlatmalar ile birlikte bir tane de fener bulunuyor. Güç tuşuna uzun bastığınızda bu feneri çalıştırabilmek mümkün.Sonuç olarak kapasitesine göre uygun bir fiyatla karşımıza çıkan 12.500 mAh Trust Powerbank, geniş kapasiteli bir ürüne ihtiyaç duyan kişiler tarafından tercih edilebilir.

 

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