BDDK’nın kararıyla birlikte 5000 TL kredi limiti olan akıllı telefon satın alımlarındaki bu kısıtlama 12.000 TL’ye yükseltildi. Yani tüketiciler 12.000 TL fiyat ve altındaki telefonlar için kredi çekip ayrıca 12 taksit ile ödeyebilecek.

Biz de sizin için bu fiyatlara alınabilecek en iyi telefonları listeledik. Eğer siz de bizim listemizdeki telefonlardan birini kullanıyorsanız ya da satın almayı düşünüyorsanız yorumlar kısmında bizlerle kendi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

12.000 TL fiyatla satın alınabilecek modellerden bazıları ise şu şekilde:

-Infinix Note 12 VIP: https://youtu.be/SmEisg6F3Jg

-Samsung Galaxy A52s 5G

-Samsung Galaxy S20 FE: https://youtu.be/E77tjLJYuu4 / https://youtu.be/cWOXpdemOag

-POCO F3: https://youtu.be/9gp5jsda5Bs / https://youtu.be/H59RvDl_1EQ

-POCO X4 Pro 5G: https://youtu.be/aRiO7tkkN7c / https://youtu.be/Bqj7pjtuOzI

-POCO X3 GT: https://youtu.be/kZyBeVR5TeI

-POCO X3 Pro: https://youtu.be/erwo_vA3jD0

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