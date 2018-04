1000 TL altı akıllı telefonlar artık zamanımızda çok nadir bulunan bir tür de olsa hala hayatta kalmayı başarmış üyeleri var. “Yıl olmuş 2018, akıllı telefon kullanmayan mı kaldı?” demeyin, gerek yaşça büyük olan teyzelerimiz, amcalarımız, hatta dede ve nenelerimiz de akıllı telefon furyası na katılmaya başlarken, aynı zamanda “Artık bir telefonu olmalı, ama ilk telefonu olacaksa ucuz olsun” diyerek çocuklarına akıllı telefon almak isteyen ebeveynlerimiz mevcut. Ya da girişte bahsettiğimiz gibi 7.000 TL’yi bulan akıllı telefon fiyatları neticesinde bir akıllı telefon almak imkansız gibi gelenkişilerin de ulaşabilecekleri telefonlar mevcut. Bu yazımızda da tam da bu verdiğimiz kişilere yönelik 1.000 TL altı fiyatlandırmaya sahip telefonları listeliyoruz.

1000 TL altı akıllı telefonlar derken…

Listemize geçmeden önce bu fiyatlandırmanın bu kadar yükselmesinin asıl sebebi elbette vergiler olduğunu belirtmek gerekli. Hem doğrudan hem de dolaylı yollardan alınan vergiler sebebiyle 1.000 TL altı düzgün çalışan telefon bulmak da bir hayli zorlaştı. Bu listemizde yer alan telefonların dergi hazırlama sürecindeki fiyatları göz önüne alındı ve yine aynı dönemdeki resmi distrübitör garantili ve güvenilir satış kanallarındaki en uygun fiyatının belirtildiğini söylemek isteriz. Bir önemli detay da bu telefonların başlıkta da belirtildiği gibi ilk defa akıllı telefon kullanacaklara ve “Alo diyeyim, gerektiğinde mesaj atayım yeter” mantığıyla yaklaşanlara yönelik olduğunu belirtelim. Çünkü bu cihazlar yoğun kullanımlara, uzun batarya ömürlerine ve oyun oynamaya pek de müsait değiller.

Özellikle Google Play Store’da en popüler oyun kategorisindeki birçok oyun bu cihazlar tarafından oynanamayabilir. Bunu da belirtmiş olalım.

Nokia 3

HMD Global çatısı altında küllerinden doğan Nokia, birçok farklı fiyat bandında ürünleri ile ülkemize giriş yaptı. Bu modeller arasında alt-orta seviye bandında konumlandırılan Nokia 3 ise 799 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Saf Android olarak adlandırdığımız direkt olarak Google tarafından üreticilere verilen temiz sistem üzerine kurulu bir arayüze sahip olan Nokia 3, bu nedenle kullanımı da oldukça basit. 5 inç HD ekranı ile oldukça canlı görüntüler sunan cihaz, Mediatek MT6737 işlemcisi ve Android 8.0 Oreo sürümü ile geliyor.

Hem önde hem de arkada 8 MP kamera barındıran cihaz, kayıt altına almak, ölümsüzleştirmek istediğiniz anlarda yardımcı olacak. 2.630 mAh bataryası ise size bir gün boyunca yeterli olacaktır. Ancak farklı platformlarda bir üst modeli olan Nokia 5’i de 999 TL’ye bulabilirsiniz. Ya da daha yeni ülkemize giren ve tahminlerimize göre biraz daha uygun olma imkanı olan Nokia 2’yi de tercih edebilirsiniz.

Lenovo Moto E4 Plus

Ülkemizde zamanında oldukça popüler olan Motorola, artık Lenovo çatısı altında ve E4 Plus da Lenovo tarafından üretilen bir Motorola telefonu. 5.5 inç boyutunda 720p ekranı, Mediatek MT6737 işlemcisi ve 3 GB belleği ile gelen telefon, özellikle 5.000 mAh bataryası ile iki gün, hatta kullanıma göre üç günü zorlayacak batarya performansı sunabilir. Kamerası ise arkada HDR destekli 13 MP, önde 5MP ile fiyatına göre fazlasıyla yeterli bir ortalamaya sahip. 9.55 mm kalınlığı ile ince sayılabilecek bir telefon olan E4 Plus, 198 gr ağırlığı ile de fena sayılmaz. Fakat telefonun kablosuz ağlarda Wi-Fi a/c desteğinin bulunmadığ ını da göz ardı etmemek gerek.

Bu da maalesef küçük de olsa eksi hanesine yazılıyor. Ancak diğer telefonlardan farklı olarak Dolby Atmos ses desteği sunan cihaz, müzik tutkunu olup uygun fiyatlı telefon arayanların derdine derman olabilir. Tabii dilerseniz çift hat desteği bulunan bir alt modeli Moto E4’ü ya da bir önceki sene piyasaya çıkan Vibe K5 Plus modelini de 649 TL’ye bulabilirsiniz.

Sony Xperia L1

Sony, ülkemizde oldukça iyi fiyat/ performans telefonları ile 2017’de estidiyebiliriz. Özellikle tepe modelleri olan 2.699 TL’lik Xperia XZ1 ve 2.999 TL fiyatıyla gelen 4K destekli Xperia XZ Prem ium ile rakiplerinin yarı fiyatına benzer performans sunan telefonları iledikkat çekti. Aynı anlayışı alt seviyede de sunabilen Sony Mobile Türkiye, Xperia L1’in de fiyatını oldukça iyi tutmuş. 5.5 inç HD ekran, Mediatek MT6737T yonga seti, 2 GB bellek ve 16 GB depolama ile gelen telefon, microSD kart desteğine de sahip.

5 MP önde 13 MP arkada oldukça iyi kameraları bulunan Xperia L1, 2.620 mAh bataryasıyla da işinizi görebilme kabiliyetine sahip. Hatta Sony telefonlarda oldukça popüler olan Stamina modu ile batarya performansını rahatlıkla iki güne çıkartabilirsiniz . Ses konsunda ise Sony tarafından geliştirilen xLOUD ve Clear Audio+ teknolojileri sayesinde rakiplerinden daha iyi bir ses kalitesine sahip olduğunu da belirtelim. 899 TL fiyatıyla bulabileceğiniz Xperia L1, yanlardan çerçevesiz gibi duran yapısıyla sizi cezbedebilir.

General Mobile GM 5 Plus

Bundan tam iki yıl önce Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılmasına rağmen hala General Mobile’ın en güçlü telefonu olan GM 5 Plus, Android One ekosisteminde dahil olması sayesinde Android 8.1 güncellemesini bile kısa süre içerisinde alacak. Her ne kadar Android Oreo güncellemesi gecikmiş olsa da General Mobile tarafından bir güncelleme bu ay içerisinde bekleniyor. Özelliklerine gelecek olursak 5.5 inç Full HD ekranı, Snapdragon 617 gibi güçlü işlemcisi, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile beraber listemizdeki en iyi telefon olarak dikkat çekiyor. Hem önde hem arkada 13 MP kamerası ile oldukça iyi fotoğraf ve video çekebilen telefon, Nokia’dan bile daha sade arayüze ve kullanışa sahip.

3.100 mAh bataryası ile gelen 300 TL indirimin kısa sürme ihtimaline karşı elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Bunun yanı sıra aynı kampanya dahilinde GM6’yı 799 TL’ye, en uygun fiyatlı modeli olan GM5’i ise 599 TL’ye satın alabilirsiniz.

Vestel Venus V3 5580

Vestel Venus V3, 5580 kod adlı varyasyonu ile V3 ailesinin de en güçlüsü olarak karşımıza çıkıyor. 5.5 inç 401 ppi değer sunan Full HD erkan, 8 çekirdekli MediaTek MT6753 yonga seti,ARM Mali-T720 grafik işlem birimi, 3 GB bellek ve 16 GB boyutunda ve microSD kart ile artırılabilir depolama gibi özelliklere sahip olan telefon, üç led fl aş ile desteklenen 16 MP arka ve 5 MP ön kamera ile geliyor. 8.6 mm incelik ve 145 gr ağırlığı ise oldukça makul seviyede. 3.000 mAh bataryası da yeterli olan cihazın, %76,6 ekran/kasa oranı ile geniş bir ekranı bulunuyor.

Ayrıca FM radyo desteği de bulunan bu telefon ile dilerseniz ülkemizdeki radyo yayınlarını da kolaylıkla takip edebilirsiniz. Televizyonunuzu, klimanızı ve kumanda gerektiren diğer cihazlarınızı kontrol edebilmenize olanak tanıyan Venus V3, Android 6.0 Marshmallow sürümüyle biraz eski gibi gözükse de Android 6.0 sürümü halen geçerli olduğu için bir problem teşkil etmiyor. 4.5G desteği ile hızlı internet deneyimi sunan Vestel Venus V3 5580’in yanı sıra dilerseniz Türk Telekom ortaklığında üretilen Venus V5’i de tercih edebilirsiniz.

TP-Link Neffos X1

TP-Link, Neffos X1 ve X1 Max modeli ile ülkemize giriş yaptı. Uygun fiyatlı yapısı ile dikkat çeken X1, 5 inç HD ekranı, MediaTek Helio P10 yonga seti, ARM Mali-T860 MP2 grafik işlem birimi, 2 GB bellek ve 16 GB depolama ile geliyor. 2.95 mm inceliği ile listemizin en ince telefonu olan Neffos X1, iPhone modellerinde gördüğümüz sessize alma butonu ile de oldukça kolay bir tuş da barındırıyor. Sony IMX258 sensörünü kullanan f/2.0 diyafram açıklığı sunan 13 MP ve 5 MP kameraları ile çekim konusunda yeterli performans vadeden TP-Link Neffos X1, 2.250 mAh bataryası ile bir günü çıkarabilir.

Parmak izi sensörü 0.2 sn gibi muhteşem bir hızda tepki verebilmesiyle dikkat çeken telefon, hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakika içerisinde %50 oranında şarj olabiliyor. Bu sayede kısa süreli şarj ile uzun süreli kullanım kazanabilirsiniz. Yani Neffos X1, siz bir kafede kahvenizi ya da çayınızı yudumlarken dahi size eve dönene kadar gereken dolulukoranını sağlayabilecek. Çift sim-kart desteği olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Bu sayede birden fazla hattı da bu telefonda kullanabileceksiniz.

Kaan A1

Başarı Elektronik tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon markası Kaan’ın uygun fiyatıyla dikkat çeken A1 modeli de listemizde bulunuyor. 5 inç boyutunda 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde HDekranı, MediaTek MT6737 yonga seti, ARM Mali-T720 grafik işlem birimi, 2 GB belleği ve 16 GB depolaması ile gelen Kaan A1, çift fl aşlı 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Metal kasasıyla oldukça sağlam bir yapıdaki Kaan A1’i düşürdüğünüzde “Telefona bir şey mi oldu?” diye düşünmenize gerek bırakmıyor.

7.6 mm incelik ve 126 gr hafifl ik ile elde rahat kullanım sağlayabiliyor. Ayrıca Gorilla Glass benzeri Dragontrail ekran koruma teknolojisi sayesinde darbelere karşı ekranında ekstra bir koruma sağlamayı başarmış. Cat 4 bandında 4.5G desteği veren cihaz, bunu 150 Mbps hızına kadar indirme ve 50 Mbps hızına kadar da yükleme desteği sağlıyor. Son dönemlerin popüler rengi Roze Altın benzeri rengi toz pembe olarak sunan Kaan A1, pembe renk seçeneği sunan uygun fiyatlı telefon olma özelliğini de taşıyor. 2.300 mAh de bataryası bulunan cihaz, hem şık hem sağlam yapısı ile sevilen bir model haline geldi.

Böylece listemizde bulunan 7 telefon ile sizlere 1.000 TL altı fiyatlarıyla gelen cihazları listelemiş olduk. Ancak birini almaya karar verirseniz fiyatlarına tekrar bir gerek internetten gerek perakende satıcılardan kontrol etmenizde fayda var. Malum döviz kuru ile artma ihtimali olan bu fiyatlar, aynı zamanda markaların modelleri yenilemesi ile fiyat düşüşleri de yaşayabilir. Ancak tekrar etmekte de fayda var. Bu telefonlar fiyatıyla ne kadar uygun olsa da yoğun kullanımlarda kasma ve donma durumları yaşayabiliyorlar. Eğer telefonu yoğun kullanmak gibi bir niyetiniz varsa daha yeni ve orta seviye modellere göz atmanızı tavsiye ediyoruz.