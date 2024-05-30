Bu videomuzda fiber alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 1000 Mbit tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki 1000 Mbit paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.

Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.

İyi seyirler!

1000 Mbit Fiber İnternet Fiyatları

Türk Telekom

Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası

1000 Mbps – 50 Mpbs* (6 + 12 ay)

460 TL + 920 TL (75 TL WiFi 6 modem 535 TL + 995 TL)

Turkcell SuperOnline

Fiber Hız Şöleni

1000 Mbps – 50 Mbps (3 + 9 ay)

520 TL + 600 TL

Fiber Uçuran Hızlar

1000 Mbps – 50 Mbps (12 ay)

580 TL

TurkNet

1000 Mbps – 1000 Mbps

399,90 TL

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı​

369,90 TL x 12

KabloNet

DSL / Fiber Sınırsız Tarifeler

1000 Mbps Sınırsız

1000 Mbps – 20 Mbps

1.400 TL

Sınırsız Tarifeler (GPON)

1000 Mbps – 100 Mpbs

1.400 TL

Aramıza Hoş Geldin Kampanyası

1000 Mbps (3 + 9 ay)

599 TL + 669 TL (40 TL Modem 639 TL + 709 TL)

Vodafone

Evde Fiber Plus 1000 (12 ay)

799 TL

Millenicom

FiberMill 1000 (Taahhütsüz)

1000 Mbps – 50 Mbps

609,90 TL

Comnet

Comnet Fiber 1000

1000 Mbps – 50 Mbps

1 ay 729 TL

3 ay 709 TL

6 ay 689 TL

12 ay 669 TL

Surnet

Gpon Evimde Fiber 1000 Mbps

1000 Mbps – 1000 Mbps (12 ay)

619 TL

Atlantisnet

GigaPon Taahhütsüz 1000 Mbps (Esenyurt)

1000 Mbps – 1000 Mbps

350 TL

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