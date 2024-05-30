Bu videomuzda fiber alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 1000 Mbit tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki 1000 Mbit paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.
Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.
İyi seyirler!
1000 Mbit Fiber İnternet Fiyatları
Türk Telekom
Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası
1000 Mbps – 50 Mpbs* (6 + 12 ay)
460 TL + 920 TL (75 TL WiFi 6 modem 535 TL + 995 TL)
Turkcell SuperOnline
Fiber Hız Şöleni
1000 Mbps – 50 Mbps (3 + 9 ay)
520 TL + 600 TL
Fiber Uçuran Hızlar
1000 Mbps – 50 Mbps (12 ay)
580 TL
TurkNet
1000 Mbps – 1000 Mbps
399,90 TL
12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı
369,90 TL x 12
KabloNet
DSL / Fiber Sınırsız Tarifeler
1000 Mbps Sınırsız
1000 Mbps – 20 Mbps
1.400 TL
Sınırsız Tarifeler (GPON)
1000 Mbps – 100 Mpbs
1.400 TL
Aramıza Hoş Geldin Kampanyası
1000 Mbps (3 + 9 ay)
599 TL + 669 TL (40 TL Modem 639 TL + 709 TL)
Vodafone
Evde Fiber Plus 1000 (12 ay)
799 TL
Millenicom
FiberMill 1000 (Taahhütsüz)
1000 Mbps – 50 Mbps
609,90 TL
Comnet
Comnet Fiber 1000
1000 Mbps – 50 Mbps
1 ay 729 TL
3 ay 709 TL
6 ay 689 TL
12 ay 669 TL
Surnet
Gpon Evimde Fiber 1000 Mbps
1000 Mbps – 1000 Mbps (12 ay)
619 TL
Atlantisnet
GigaPon Taahhütsüz 1000 Mbps (Esenyurt)
1000 Mbps – 1000 Mbps
350 TL
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