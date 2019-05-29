1000 – 1500 TL arası en iyi akıllı telefonlar 2019 (VIDEO)

1000 – 1500 TL arası en iyi akıllı telefonlar 2019 videomuzda, uygun fiyatlı tavsiye ettiğimiz modelleri derledik. Bakalım listemizde hangi cihazlar var?
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1000 – 1500 TL arası en iyi akıllı telefonlar 2019 listesinde hangi cihazlar var?
HTC U Play (1070 TL)
Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri
Plastik kasa
5.2 inç 1080p ekran
%68.7 ekran kasa oranı
Helio P10 işlemci
3 GB RAM, 32 GB depolama
16 MP F/2.0 arka kamera + OIS desteği
16 MP ön kamera
2500 mAh batarya + 10W hızlı şarj
Alcatel 5V (1.250 TL) – Nokia 3.1 Plus
Siyah ve mavi renk seçenekleri
Cam görünümlü plastik kasa
6.2 inç, 720p HD+ çentikli ekran (%84.5 ekran kasa oranı)
Helio P22 (12 nm)
3 GB RAM, 32 GB depolama
12 MP + 2 MP arka kamera
8 MP ön kamera
4000 mAh batarya
10W şarj
Honor 7C (1250 TL)
Siyah ve mavi renk
5.99 inç 720p HD+ geleneksel ekran tasarımı, çentik yok (%76 ekran kasa oranı)
Snapdragon 450 (14 nm)
3 GB RAM – 32 GB depolama
13 MP + 2 MP arka kamera
8 MP ön kamera
3000 mAh batarya hızlı şarj yok
Redmi 7 (1.479 TL)
Mavi ve siyah renk seçeneği
Damla çentik – 6.26 inç 720p HD+
Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor
Snapdragon 632 (14 nm)
3 GB RAM – 32 GB depolama
12 MP + 2 MP arka kamera
8 MP ön kamera
4000 mAh pil
10W hızlı şarj
Xiaomi Mi A2 Lite (1.499 TL)
Mavi, altın, siyah
5.84 inç 1080p Full HD+ çentik ekran
Snapdragon 625 (14 nm)
3 GB RAM – 32 GB depolama
12 MP + 5 MP arka kamera
5 MP ön kamera
4000 mAh pil + 10W hızlı şarj
Zenfone Max Pro (1.499 TL)
Gümüş ve siyah renk seçenekleri
Yan çerçeveleri alüminyum
5.99 inç boyutlu Full HD+ çözünürlüklü ekran
Geleneksel ekran tasarımı, çentik yok, yan çerçeveler ince (%76.2 ekran kasa oranı)
Snapdragon 636 işlemci (14 nm)
4 GB RAM + 64 GB depolama
13 MP + 5 MP arka kamera
8 MP ön kamera
5000 mAh pil + 10W
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