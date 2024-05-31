Bu videomuzda fiber alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 100 Mbit tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet, Vodafone, KabloNet, Millenicom, D-Smart Net, Digiturk gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki 100 Mbit paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.

Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.

100 Mbit Fiber İnternet Fiyatları

Türk Telekom

Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası 100 Mbps

20 Mbps Upload* (6 + 12 ay)

265 TL + 530 TL

Turkcell SuperOnline

Fiber Hız Şöleni

20 Mbps Upload (3 + 9 ay)

370 TL + 450 TL

TurkNet

100 Mbps – 20 Mbps (Taahhütsüz)

399.90 TL

12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı​

369,90 TL (12 ay)

NetSpeed

Ultimate Fiber 100 Kampanyası

20 Mbps Upload

369,90 TL

Millenicom

100 Mbps’e kadar Hızında Taahhütsüz Fiber 100 Paketi

8 Mbps Upload

279,90 TL

100 Mbps’e kadar Hızında Superonline Altyapısı Fiber 100 Paketi

10 Mbps Upload

319,90 TL

Türksat KabloNet

DSL / Fiber Sınırsız Tarifeler

100 Mbps – 4 Mbps

600 TL

Sınırsız Tarifeler

100 Mbps – 5 Mbps

600 TL

Aramıza Hoş Geldin Kampanyası

20 Mbps Upload

349 TL + 419 TL (3 + 9 ay)

+40 TL modem (389 TL + 459 TL)

Vodafone Net

Evde Fiber 100 Mbps

499 TL (12 ay)

Digiturk

İnternetli Eğlencenin Ve Avrupanın Yıldızı

519 TL (12 ay)

D-Smart

100 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (9 + 9 ay)

459 TL + 539 TL (Türk Telekom – D-Smart GO Film Dizi Paketi)

499 TL + 579 TL (SuperOnline – D-Smart GO Film Dizi Paketi)

Comnet

100 Mbps Fiber / VDSL

100 Mbps / 20 Mbps

269 TL (aylık)

239 TL (3 ay)

219 TL (6 ay)

199 TL (12 ay)

Gibirnet

G-NET FİBER

20 Mbps Upload

240 TL (+50 TL modem 290 TL)

İnternet Kutusu

Mega Kutu Fiber

8 Mbps Upload

299,90 TL

Surnet

Gpon Evimde Fiber 100 Mbps

100 Mbps – 100 Mbps

319 TL (12 ay)

10Line

100 Mbps’e Kadar Sınırsız Fiber İnternet

100 Mbps – 20 Mbps

220 TL

Poyraznet

P100 Tarifesi

100 Mbps – 20 Mbps (Taahhütsüz)

220 TL

#Fiberİnternet #100mbps #100mbit