Bu videomuzda fiber alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 100 Mbit tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet, Vodafone, KabloNet, Millenicom, D-Smart Net, Digiturk gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki 100 Mbit paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.
Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.
100 Mbit Fiber İnternet Fiyatları
Türk Telekom
Online’a Özel Efsane Fiber Kampanyası 100 Mbps
20 Mbps Upload* (6 + 12 ay)
265 TL + 530 TL
Turkcell SuperOnline
Fiber Hız Şöleni
20 Mbps Upload (3 + 9 ay)
370 TL + 450 TL
TurkNet
100 Mbps – 20 Mbps (Taahhütsüz)
399.90 TL
12 Ay Sabit Fiyat Fırsatı
369,90 TL (12 ay)
NetSpeed
Ultimate Fiber 100 Kampanyası
20 Mbps Upload
369,90 TL
Millenicom
100 Mbps’e kadar Hızında Taahhütsüz Fiber 100 Paketi
8 Mbps Upload
279,90 TL
100 Mbps’e kadar Hızında Superonline Altyapısı Fiber 100 Paketi
10 Mbps Upload
319,90 TL
Türksat KabloNet
DSL / Fiber Sınırsız Tarifeler
100 Mbps – 4 Mbps
600 TL
Sınırsız Tarifeler
100 Mbps – 5 Mbps
600 TL
Aramıza Hoş Geldin Kampanyası
20 Mbps Upload
349 TL + 419 TL (3 + 9 ay)
+40 TL modem (389 TL + 459 TL)
Vodafone Net
Evde Fiber 100 Mbps
499 TL (12 ay)
Digiturk
İnternetli Eğlencenin Ve Avrupanın Yıldızı
519 TL (12 ay)
D-Smart
100 Mbps’e Kadar Limitsiz Fiber (9 + 9 ay)
459 TL + 539 TL (Türk Telekom – D-Smart GO Film Dizi Paketi)
499 TL + 579 TL (SuperOnline – D-Smart GO Film Dizi Paketi)
Comnet
100 Mbps Fiber / VDSL
100 Mbps / 20 Mbps
269 TL (aylık)
239 TL (3 ay)
219 TL (6 ay)
199 TL (12 ay)
Gibirnet
G-NET FİBER
20 Mbps Upload
240 TL (+50 TL modem 290 TL)
İnternet Kutusu
Mega Kutu Fiber
8 Mbps Upload
299,90 TL
Surnet
Gpon Evimde Fiber 100 Mbps
100 Mbps – 100 Mbps
319 TL (12 ay)
10Line
100 Mbps’e Kadar Sınırsız Fiber İnternet
100 Mbps – 20 Mbps
220 TL
Poyraznet
P100 Tarifesi
100 Mbps – 20 Mbps (Taahhütsüz)
220 TL
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