Donanım
100-400 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Kulaklığı Önerisi!
Oyuncu kulaklığı seçiminde kararsız mı kaldınız? İşte size özel hazırladığımız 100-400 TL arasında en iyi 5 oyuncu kulaklığı listesi.
Profesyonel düzeyde oyun oynamak için en gerekli ekipman olan oyuncu kulaklıkları artık çok fazla çeşit kazandı. Bildiğiniz üzere ekipmanlarınız ne kadar iyi olursa olsun, çevrenizdeki ayak seslerini duyamazsanız oyun kazanmanız çok zor. Bu düşünceyle oyuncu kulaklığı satın almak isteyen ve bu konuda kararsız kalanlar için hazırladığımız listemizde, 100-400 TL arası en iyi oyuncu kulaklıkları yer alıyor.
Eğer bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız ve bütçeniz bu düzeylerde ise listemize göz atmadan satın almayın deriz. Listemizde sadece 5 model olduğu için, bu yazı serisinin ikinci bölümünde farklı modelleri görebilirsiniz. Daha fazla model önerisi için sitemizi takip etmenizi öneririm.
Aynı zamanda ürünleri satın almak isterseniz her ürünün linkini yazı içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin tamamına en aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz. İşte oyuncu kulaklığı arayanlara özel hazırladığımız 100-400 TL arasındaki en iyi 5 oyuncu kulaklığı listesi.
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Gamepower Medusa 7.1!
Listemizin ilk sırasında yer alan Gamepower Medusa, 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler taşıyan Medusa 7.1, bu sayede bass ve tiz kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Kablosu üzerinde bir kumanda taşıyan Medusa, ses açma kapama gibi ayarları buradan yapmanıza olanak sağlıyor.
Sol tarafında bir adet mikrofon taşıyan Medusa, sesli iletişimde ayrı bir mikrofon gereksinimini ortadan kaldırıyor. Deri kaplama kulak süngerleri ile rahat ve ergonomik bir tasarım sağlayan Medusa, 2.5 metre uzunluğundaki kablosu ile kulaklığı istediğiniz mesafeden kullanmanızı sağlıyor. Eğer Gamepower Medusa 7.1 modelini satın almak veya incelemek istiyorsanız Hepsiburada için buraya, Trendyol için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage RGW9 Comfort 7.1!
Listemizin ikinci sırasında yer alan Rampage RGW9, yine Medusa gibi 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. 50mm sürücüleri üzerinde taşıyan RGW9, kablosu üzerinde bir kontrol paneline yer veriyor. Çok dayanıklı ve esnek bir tasarıma sahip olduğu iddiası taşıyan RGW9, kablo tarafında da aynı performansı sunuyor.
335 gram ağırlığa sahip Rampage RGW9, üzerinde dahili bir mikrofon barındırıyor. 2.2 metre kablo uzunluğuna sahip olan RGW9, PS4 ve PC kullanımı için uygun. Gürültü engelleme teknolojisine sahip Rampage RGW9’u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Rampage Miracle-X2 Plus RGB 7.1!
Listemizin ikinci Rampage modeli olan Miracle-X2 Plus, oldukça bilinen ve sevilen bir oyuncu kulaklığı. Yine diğer modeller gibi 50mm Neodimyum sürücülere yer veren Miracle-X2 Plus, 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. Yine üzerinde dahili bir mikrofon taşıyan Miracle, RGB renkli tasarımı ile oyuncuların dikkatini çekiyor.
Yine diğer Rampage modeli gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen Miracle-X2 Plus, 380 gram ağırlığa sahip. Gürültü önleme teknolojisi ile dikkat çeken modellerden olan Rampage Miracle-X2 Plus’ı Hepsiburada‘dan satın almak veya incelemek için buraya, Trendyol‘dan satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.
James Donkey 710 7.1!
Birkaç yıldır ülkemizde oldukça sevilen bir marka olan James Donkey, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleri ile oyuncuların göz bebeği niteliğine. Listemize daha sade bir tasarıma sahip 710 modeli ile giren James Donkey, yine 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor.
Rahat ve terletmeyen bir yapıya sahip olan James Donkey 710, 2.2 metre uzunluğunda bir kabloya sahip. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler ile gelen 710, aynı zamanda dahili bir mikrofona da sahip. USB ile bağlantı sağlayan James Donkey 710‘u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
GameBooster H12 Rebel RGB 7.1!
Geldik listemizin son ürününe. GameBooster‘ın H12 Rebel RGB modeli, listemizdeki görünüm olarak en yakışıklı model olabilir. Tıpkı diğer modeller gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen H12 Rebel, 250 gram ağırlığındaki hafif tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı yormuyor.
Yine 7.1 Surround ses deneyimi ile gelen H12 Rebel, 50mm‘lik sürücüleri ve 7 farklı RGB renk seçeneği ile oyuncu tasarımını ve özelliklerini yansıtıyor. Listemizdeki en uygun fiyatlı model olan GameBooster H12 Rebel 7.1‘i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listede fiyat/performans anlamında en mantıklı model Rampage RGW9 Comfort 7.1. Hem daha sade hem de daha kaliteli bir tasarıma sahip olan RGW9 Comfort 7.1, ortalama fiyatı, 50mm sürücüsü ve 7.1 deneyimi ile bize göre listemizdeki en çarpıcı model. Siz olsanız bu 5 modelden hangisini satın alırdınız? Bu arada en iyi oyuncu klavyesi modellerine göz atmak isterseniz buradan yazımıza gidebilirsiniz.
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Donanım
Samsung, S21 Ultra ile 108MP ISOCELL HM3 sensörünü de tanıttı!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21 Ultra, kendisi ile birlikte şirketin yeni 108MP ISOCELL HM3 sensörünü de duyurdu. Bakalım ISOCELL HM3 neler sunuyor.
14 Ocak’ta CES 2021 etkinlikleri dahilinde Galaxy S21 Serisi‘ni tanıtan Samsung, S21 Ultra modelinde kullandığı kamera ile dikkatleri üzerine çekti. 108MP‘lik ISOCELL HM3 sensörünü ilk defa gözler önüne süren Samsung, daha önceki 108MP‘lik kameralara göre çok daha iyi performans sunan ISOCELL HM3 ile dikkatleri üzerine topladı.
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Samsung ISOCELL HM3’ün detayları!
ISOCELL HM3, Galaxy S20 Ultra ve Note 20 Ultra modellerinde kullanılan 108MP’lik ISOCELL HM1 modelinden daha iyi performans sunuyor. Bu modellerden farklı olarak daha düşük ışıkta daha yüksek performans sunabilen HM3, aynı zamanda daha iyi otomatik netleme performansı sunuyor.
1/1.33 inç sensörle karşımıza çıkan Samsung ISOCELL HM3, Smart ISO Pro teknolojisi ile beraber geliyor. Bu özellik ile aynı anda hem yüksek ISO hem de düşük ISO çekimi yakalıyor. Bu iki görüntüyü 12 bitlik tek bir görüntüde birleştiriyor. Bu sayede daha düzgün hareketli HDR çekim yapılmasını sağlıyor ve nesnelerin gölgelenmesini de engellemiş oluyor. Aynı zamanda bu 12 bitlik görüntü, normal bir 10 bitlik RAW görüntüden 64 kat daha fazla renk içeriyor.
Öte yandan ışık hassasiyetini %50‘ye kadar artıran Düşük Gürültü moduna sahip olan HM3, iyi aydınlatma koşullarında tam çözünürlüklü 108MP görüntü verebiliyor. Otomatik netleme için bünyesine yeni mikro lensler ekleyen HM3, ölçüm doğruluğunu %50 artırarak, gece çekimlerindeki performansı da artırıyor.
Bu 108MP’lik sensörü 2,4 μm piksel 12 MP’lik bir sensöre dönüştüren ISOCELL HM3, 8K 30FPS, 4K 120FPS ve 1080p 240FPS video kaydı yapabiliyor.
Samsung ISOCELL HM3 için detaylar bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi Samsung’un yeni 108MP’lik kameraları daha önceki 108MP modellerinden epey ayrılıyor. Özellikle karanlık ve gece çekimlerinde fark yaratan ISOCELL HM3, gerçekten amiral gemisi özellikleri taşıyor. Bakalım Samsung yeni modellerinde bu sensörü kullanacak mı. Yoksa ISOCELL HM4 için çalışmalar başladı mı?
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Donanım
Google Fitbit anlaşması tamamlandı
Google, Fitbit anlaşmasını tamamladı. Google’ın bu sabah sabah yaptığı bir açıklamada giyilebilir teknoloji şirketini satın alma işlemlerini tamamladığı açıklandı.
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Fitbit, 2007 yılında James Park ve Eric N. Friedman tarafında kuruldu. Aradan geçen yıllarda oldukça başarılı olan şirket, Xiaomi ve Apple’ın ardından dünyanın en çok giyilebilir akıllı cihaz satan üçüncü şirketi konumunda. Bu başarı bir süre önce teknoloji devi Google’ın da dikkatini çekmiş olacak ki, Google 2,1 milyar dolar karşılığında şirketi satın almak için girişimleri başlattı. Son olarak birkaç ay önce şirket, çeşitli rekabet kurumlarının soruşturmalarından geçmiş ve pazardaki hâkim konumuyla haksız rekabet yaratmayacağına bu kurumları ikna etmişti. Son olarak Google, Fitbit kullanıcı verilerini 10 yıl boyunca reklam için kullanmamayı da kabul ederek, Avrupa Birliği onayı da almıştı. Bugün gelen haber ise son noktayı koydu. Satın alma başarılı şekilde tamamlandı.
Google, Fitbit birlikteliği
Fitbit’in kurucu ortağı ve mevcut CEO’su James Park, bugün yaptığı bir açıklamada Fitbit’in resmi olarak Google’ın bir parçası olduğunu duyurdu. James Park bu durumun dünya çapındaki kullanıcılar ve şirket için oldukça heyecan verici bir an olduğunu eklerken, şirketin 13 yıl önce herkesi sağlıklı yapma mottosuyla kurulduğunun altını çizdi. 2009 yılından beri, 120 milyon cihazın 100’den fazla ülkede satıldığını açıklayan CEO, bu cihazlar kullanılarak 275 trilyon adım takibinin yapıldığını ve bununla gurur duyduklarını belirtti. Google’ın dünya çapındaki inanılmaz kaynaklarından ve imkanlarından faydalanacak olan Fitbit’in artık çok daha iyi işler yapacağı da açıklamalar arasındaydı. James Park, aynı zamanda kullanıcı gizliliği ve veri koruma politikalarında değişim olmayacağını, toplanan verilerin reklamlar için kullanılmayacağını özellikle belirtti. Açıklama teşekkür ile biterken, Google, Fitbit işbirliğinin gelecekte yapacağı hamleler ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 820E 5G, ilk kez Nova 7 SE’de kullanılacak!
Çin‘de ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei, yeni orta segment yonga seti olacak olan Kirin 820E 5G‘yi yakında tanıtacak. Bu yeni yonga seti ilk olarak Nova 7 SE‘nin yeni bir modelinde kullanılacak. Kirin 820E 5G‘nin Kirin 820‘den biraz daha düşük güçte olması bekleniyor. Şirket, mevcut yonga setinin daha az güçlü bir modelini yayınlayarak yonga seti sorununu azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene Kirin 9000 ve Kirin 9000E yonga setlerinde bu durumun bir benzeri yaşanmıştı.
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Huawei Kirin 820E 5G hakkında neler biliniyor?
Huawei Kirin 820E 5G hakkında henüz resmi bir teknik özellik açıklaması bulunmuyor. Ancak Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntı, yonga setinin yakında duyurulacak olan Nova 7 SE‘de bulunacağını ortaya çıkardı. Nova 7 SE, geçtiğimiz yıl iki farklı varyasyon ile tanıtılmıştı. Bunlardan ilki Nisan 2020’de tanıtılan orijinal Nova 7 SE modeliydi. İkincisi ise geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Dimensity 800U yonga setine sahip Nova 7 SE Youth Edition adıyla tanıtılmıştı.
Yenilenmiş Nova 7 SE modeli, 6.5 inçlik 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefonun 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerindeki bataryası, orijinal model ile aynı olan özelliklerden bir diğeri olacak. Cihazın lansman tarihi henüz belli değil fakat sızıntılardaki artış, tarihin yakın olduğunu gösterebilir.
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