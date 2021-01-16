100-400 TL Arası En İyi 5 Oyuncu Kulaklığı Önerisi!

Oyuncu kulaklığı seçiminde kararsız mı kaldınız? İşte size özel hazırladığımız 100-400 TL arasında en iyi 5 oyuncu kulaklığı listesi.

Profesyonel düzeyde oyun oynamak için en gerekli ekipman olan oyuncu kulaklıkları artık çok fazla çeşit kazandı. Bildiğiniz üzere ekipmanlarınız ne kadar iyi olursa olsun, çevrenizdeki ayak seslerini duyamazsanız oyun kazanmanız çok zor. Bu düşünceyle oyuncu kulaklığı satın almak isteyen ve bu konuda kararsız kalanlar için hazırladığımız listemizde, 100-400 TL arası en iyi oyuncu kulaklıkları yer alıyor.

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Eğer bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız ve bütçeniz bu düzeylerde ise listemize göz atmadan satın almayın deriz. Listemizde sadece 5 model olduğu için, bu yazı serisinin ikinci bölümünde farklı modelleri görebilirsiniz. Daha fazla model önerisi için sitemizi takip etmenizi öneririm.

Aynı zamanda ürünleri satın almak isterseniz her ürünün linkini yazı içerisinde bulabilirsiniz. Ayrıca ürünlerin tamamına en aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz. İşte oyuncu kulaklığı arayanlara özel hazırladığımız 100-400 TL arasındaki en iyi 5 oyuncu kulaklığı listesi.

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Gamepower Medusa 7.1!

Listemizin ilk sırasında yer alan Gamepower Medusa, 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler taşıyan Medusa 7.1, bu sayede bass ve tiz kalitesini en üst seviyeye çıkarıyor. Kablosu üzerinde bir kumanda taşıyan Medusa, ses açma kapama gibi ayarları buradan yapmanıza olanak sağlıyor.

Sol tarafında bir adet mikrofon taşıyan Medusa, sesli iletişimde ayrı bir mikrofon gereksinimini ortadan kaldırıyor. Deri kaplama kulak süngerleri ile rahat ve ergonomik bir tasarım sağlayan Medusa, 2.5 metre uzunluğundaki kablosu ile kulaklığı istediğiniz mesafeden kullanmanızı sağlıyor. Eğer Gamepower Medusa 7.1 modelini satın almak veya incelemek istiyorsanız Hepsiburada için buraya, Trendyol için buraya tıklayabilirsiniz.

Rampage RGW9 Comfort 7.1!

Listemizin ikinci sırasında yer alan Rampage RGW9, yine Medusa gibi 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. 50mm sürücüleri üzerinde taşıyan RGW9, kablosu üzerinde bir kontrol paneline yer veriyor. Çok dayanıklı ve esnek bir tasarıma sahip olduğu iddiası taşıyan RGW9, kablo tarafında da aynı performansı sunuyor.

335 gram ağırlığa sahip Rampage RGW9, üzerinde dahili bir mikrofon barındırıyor. 2.2 metre kablo uzunluğuna sahip olan RGW9, PS4 ve PC kullanımı için uygun. Gürültü engelleme teknolojisine sahip Rampage RGW9’u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Rampage Miracle-X2 Plus RGB 7.1!

Listemizin ikinci Rampage modeli olan Miracle-X2 Plus, oldukça bilinen ve sevilen bir oyuncu kulaklığı. Yine diğer modeller gibi 50mm Neodimyum sürücülere yer veren Miracle-X2 Plus, 7.1 Surround ses kalitesi sunuyor. Yine üzerinde dahili bir mikrofon taşıyan Miracle, RGB renkli tasarımı ile oyuncuların dikkatini çekiyor.

Yine diğer Rampage modeli gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen Miracle-X2 Plus, 380 gram ağırlığa sahip. Gürültü önleme teknolojisi ile dikkat çeken modellerden olan Rampage Miracle-X2 Plus’ı Hepsiburada‘dan satın almak veya incelemek için buraya, Trendyol‘dan satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

James Donkey 710 7.1!

Birkaç yıldır ülkemizde oldukça sevilen bir marka olan James Donkey, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleri ile oyuncuların göz bebeği niteliğine. Listemize daha sade bir tasarıma sahip 710 modeli ile giren James Donkey, yine 7.1 Surround ses deneyimi sunuyor.

Rahat ve terletmeyen bir yapıya sahip olan James Donkey 710, 2.2 metre uzunluğunda bir kabloya sahip. Üzerinde 50mm Neodimyum sürücüler ile gelen 710, aynı zamanda dahili bir mikrofona da sahip. USB ile bağlantı sağlayan James Donkey 710‘u Hepsiburada‘dan satın almak için buraya, Trendyol‘dan satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

GameBooster H12 Rebel RGB 7.1!

Geldik listemizin son ürününe. GameBooster‘ın H12 Rebel RGB modeli, listemizdeki görünüm olarak en yakışıklı model olabilir. Tıpkı diğer modeller gibi 2.2 metre uzunluğunda bir kablo ile gelen H12 Rebel, 250 gram ağırlığındaki hafif tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı yormuyor.

Yine 7.1 Surround ses deneyimi ile gelen H12 Rebel, 50mm‘lik sürücüleri ve 7 farklı RGB renk seçeneği ile oyuncu tasarımını ve özelliklerini yansıtıyor. Listemizdeki en uygun fiyatlı model olan GameBooster H12 Rebel 7.1‘i Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya, Trendyol üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Listemizin sonuna geldik. Bize göre bu listede fiyat/performans anlamında en mantıklı model Rampage RGW9 Comfort 7.1. Hem daha sade hem de daha kaliteli bir tasarıma sahip olan RGW9 Comfort 7.1, ortalama fiyatı, 50mm sürücüsü ve 7.1 deneyimi ile bize göre listemizdeki en çarpıcı model. Siz olsanız bu 5 modelden hangisini satın alırdınız? Bu arada en iyi oyuncu klavyesi modellerine göz atmak isterseniz buradan yazımıza gidebilirsiniz.

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