100 000 abone özel – Onlarca ürün hediye ediyoruz!

YouTube’da 100.000 aboneye ulaşmamızın şerefine, size onlarca hediyemiz var! Öncelikle bizi desteklediğiniz, yorumlarınızla kanalımızı zenginleştirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz.

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100.000 abone ozel cekilisi



Yarışma şartları

Yarışmaya katılmak için HWP YouTube kanalına abone olmanız ve Hardware Plus Instagram hesabını takip etmeniz yeterli. Şansınızı arttırmak için bu çekilişe destek olan markaların sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Ancak bu tamamen opsiyonel.

Yarışmada hediye edeceğimiz ürünler:

1 adet Huawei P20

1 adet Vestel Z20

1 Corsair K70 RGB MK.2

2 adet Kingston 64 GB USB

1 adet Kingston 32 GB SD kart

1 adet TP-LINK USB 3.0 HUB

1 adet TP-LINK akıllı priz

1 adet TP-LINK Wi-Fi menzil arttırıcı

1 adet TP-LINK modem router

1 adet TP-LINK 10000 mAh powerbank

1 adet Vestel 4000 mAh powerbank

1 adet XPG 480 GB M.2 SSD

1 adet XPG INFAREX M10 oyuncu faresi + INFAREX R10 RGB Mouse pad

1 adet Vestel Bluetooth kulaklık

1 adet SKILLER oyuncu klavyesi

20 adet Turk Telekom Muud kodu

Yarışma tarihi ve kazananların duyurusu

24 Kasım itibarıyla başlayan yarışmamız 7 Aralık Cuma günü son bulacak. Kazananları Hardware Plus Facebook sayfasında saat 17:00′de gerçekleştireceğimiz canlı yayınla belirleyeceğiz.

Herkese bol şans ve desteğiniz için tekrar teşekkürler!