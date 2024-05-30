Bu videoda retro tasarımlı ürünlere olan ilgiden ve dünyadaki insanların retro tasarımlı telefonlara neden tekrar ilgi gösterdiğini açıklıyoruz. İnsanlar retro tasarımlı ya da kaba tabiri ile aptal telefonları kullanmaya başladılar. Dumb Phone olarak adlandırılan bu modellere olan ilgi git gide artıyor. Yapılan araştırmalara göre ciddi oranda insan bu şekilde düşünüyor. Peki gerçekler nasıl?

Eren bu videoda TCL OneTouch 4022S modelini bir hafta boyunca kullandı ve deneyimlerini sizlerle paylaştı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ileride bir günde tekrar insanlar akıllı telefonlar yerine bu tip basit telefonlar kullanır mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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