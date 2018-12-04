​Honor 7c tekrar A101’de satışa çıkıyor

Honor 7c modeli tekrar A101 mağazalarında 1.199 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. 6 Aralık 2018 tarihi itibariyle A101 mağazalarında satılacak olan Honor 7c, 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz tanıma teknolojisi ile kilit açma, çift kamera teknolojisi, portre modu gibi özellikler sunuyor.

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Honor 7c neler sunuyor?

Yekpare metal kasa ile cihazın uygun fiyatına rağmen hoş bir tasarımı var diyebiliriz. Telefonun arka tarafında parmak izi sensörü bulunuyor ve oldukça hızlı çalışıyor. Ancak dilerseniz bir diğer güvenlik seçeneği olarak yüz tanıma teknolojisini de kullanabilirsiniz. Bağlantı noktası olarak microUSB kullanan telefonda, mono hoparlör ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi yer alıyor. Büyük ekran seven kullanıcılara hitap eden telefonda 5.99 inç boyutlu HD+ çözünürlüklü bir ekran sunuluyor. Zaman zaman büyük ekranda çözünürlük keşke 1080p Full HD olsaydı diyebilirsiniz.

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Donanım bileşenlerine baktığımızda ise giriş seviyesinin yeni işlemcilerinden Snapdragon 450 ile birlikte 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift arka kamera sunan cihaz, bu sayede donanımsal bazda arka tarafı bulanıklaştırabilen