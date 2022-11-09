Zor günlerden geçiyoruz. Cep telefonu fiyatları neredeyse her gün değişiyor; çoğunlukla da artıyor. O nedenle de telefon almak, daha doğrusu hangi cep telefonunu alacağına karar vermek her zamankinden daha önemli.

Geride bıraktığımız 10 gün içinde kanalımızda yayınlanan ve Aydoğan’ın seçtiği fiyat kategorilerine göre derlediği 5 videoyu mutlaka izlemişsinizdir.

Aydoğan’ın hazırladığı listelerden yola çıkarak ben de “Farklı bütçelere ve ihtiyaçlara sahip 5 arkadaşıma telefon önerecek olsam hangilerini seçerdim” sorusuna bu videoda yanıt veriyorum.

2022 yılının sonlarına geldiğimiz bugünlerde paylaştığımız bu liste aynı zamanda “Ersin’e göre şu an satın alınabilecek en iyi 5 telefon” anlamına geliyor.

İyi seyirler dilerim…

Listedeki telefonların güncel fiyatlarına Hepsiburada üzerinde kontrol etmek için; https://app.hps.im/d7ct/5xnknynr

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