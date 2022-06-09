Apple Türkiye ülkemizde satılan iPhone modellerinin fiyatlarına kısa süre içinde tekrar zam yaptı. Sanırım bu haftanın en çok konuşulan konularından biri bu zam, daha doğrusu Apple Türkiye’nin inanmamızı istediği şekliyle “fiyat ayarlaması”ydı.

Özellikle de yeni satış fiyatı 15 bin TL olarak açıklanan iPhone 11 çok konuşuldu. Öyle ya Türkiye’de satışa ilk çıktığında 7 bin TL fiyatla satılan, sonrasında bazı kampanyalar sayesinde 6.500 TL gibi rakamlara da satın alınabilen 6/64’lük iPhone 11’in satış fiyatı son zamlarla birlikte iki mislinden fazla artmış oluyor.

İmam – cemaat ilişkisi

Apple’ın Türkiye’de yaptığı fiyat değişikliklerinin tüm cep telefonu sektörü üzerinde de bir etkisi var. Yani Türkiye’de satılan tüm cep telefonlarının fiyatının iPhone fiyatlarına göre belirlendiği biliniyor. Hatta ikinci el piyasada bile rakamlar Apple’ın web sitesinde açıkladığı satıi rakamlarına göre oluşuyor. O nedenle Apple’ın Türkiye’de yaptığı zamların kısa sürede piyasadaki tüm cep telefonlarına yansıyacağını da unutmamak lazım.

Bu videoyu neden çektim?

Açıkça söylemek gerekirse bu videoyu çekmemin asıl nedeni “Apple yine zam yapmış” sohbetlerine farklı bir bakış açısı kazandırmak.Türk halkı iPhone kullanmayı çok seviyor. Ve bana soracak olursanız iPhone ile Türk halkı arasında bir sado – mazo ilişki var 🙂 iPhone’un füncel rakamından şikayet eden vatandaşlarımız bir yandan kendilerinin zamanında “ucuza” aldığını ima ederken, diğer yandan da bu pahalı cihazı alabilecke kadar varlıklı olduklarını karşılarındakine anlatma çabasındalar. Sonundaki rakam ne olursa olsun çoğu “iPhone sevici”de gördüğüm bu duruma gülmekle birlkte geldiğimiz aşamada vatandaşın kendine böyle bir “eğlence” yaratmasını da anlayışla karşılıyorum. Otomobil alamayan, ev alamayan, tatile çıkamayan, gerekli proteini alamadığı için boyu kısalmaya başlayan Türk halkı, iPhone 6 bile satın alsa kendi ekosistemi içinde bunun kaymağını yeme peşinde 😔

Öte yandan da Apple’ın Türkiye’de yaptığı tüm fiyat ayarlamalarının kendi içinde bir mantığı olduğunu anlatmak. Yani bana soracak olursanız Türkiye’deki satış fiyatı sadece cihazın Amerika’daki fiyatına, dolar kuruna, vergilere bağlı değil. Apple sanki insanlara yukarıdan bakan havasını fiyat belirlerken de yüzlerine vuruyor ve asgari ücrete göre de hareket ediyor. Buradan yola çıkaram 2022’nin ikinci yarısında hükümetin asgari ücrette yapması beklenen ayarlama sonrasında Apple’ın da bir kez daha zam yapacağını söylemek sanırım kahinlik olmaz.

Hadi öyle söylemeyelim de şöyle ifade edlim: “Eğer halkın büyük bir çoğunluğunun beklediği asgari ücret artışı gerçekleşirse ben Ersin Akman olarak Apple’ın da bu fırsatı kaçırmayacağını ve yıl bitmeden yeni bir ‘fiyat ayarlamas’ yapacağını düşünüyorum 🙂

Bu videoda baz alınan cihazlar hangileri?

Bu videoda iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13’ün Türkiye’de satışa çıkış fiyatlarını ve o günkü dolar kuru ile o yıla ait olan net asgari ücreti baz aldım.

Yani

iPhone 11 için 18 Ekim 2019’daki 7.299 TL’lik çıkış fiyatı ve 2.020 TL olan asgari ücret,

iPhone 12 mini için 20 Ekim 2020’deki 10.*99 TL’lik çıkış fiyatı ve 2.324 TL olan asgari ücret,

iPhone 13 içinse 1 Ekim 2021’deki 11.999 TL’lik çıkış fiyatı ve 2.824 TL olan asgari ücret

üzerinden hesaplamalarımı yaptım.

Dolar kuru olaraksa yukarıda belirttiğim tarihlerdeki TCMB verileri ve yine TCMB’nin 8 HAziran 2022 dolar kurunu kullandım.

Yaptığım şeyse “basit matematik” olarak isimlendirebileceğimiz dört işlemden ibaret. Yani çarptım, böldüm, topladım, çıkarttım!