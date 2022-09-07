CEO Mark Zuckerberg salı günü yaptığı açıklamada, Meta’nın yıllık sanal gerçeklik konferansı Connect’i 11 Ekim’de düzenleyeceğini duyurdu. Facebook’taki bir duyuru gönderisinde Zuckerberg, merakla beklenen ve güçlü bir karma gerçeklik başlığı olan (büyük ihtimalle Project Cambria) yeni bir başlık takacak gibi görünüyor.

Ürün ve nasıl alındığı, Zuckerberg’in sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik donanımı oluşturmaya yönlendirme çabalarının önemli bir testi olacak. Meta, Zuckerberg’in bir sonraki büyük yazılım platformunu yaratma vizyonuna yılda 10 milyar dolar harcadı. Şirket, teknolojinin yükselmemesinin bir nedeninin donanımın henüz yeterince iyi olmaması olduğunu söyledi. Ürünün piyasaya sürülme zamanlaması, Apple’ın önümüzdeki yıl bildirildiğine göre, kendi rekabetçi bir karma gerçeklik kulaklığını piyasaya sürmeden önce Meta’ya pazarda bir yer edinme fırsatı verecek.

Zuckerberg geçen ay podcast yayıncısı Joe Rogan ile yaptığı röportajda, şirketin Cambria Projesi’ni sonbaharda piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Cambria Projesi, harici kameralarla gerçek dünyayı yakalayan ve bunları kulaklığın içinde gerçek zamanlı ve renkli olarak görüntüleyen bilgi işlem gücüne sahip, merakla beklenen bir kulaklık. Muhtemelen 800 dolar veya daha fazlaya mal olacak kulaklık, mevcut en çok satan kulaklık olan Meta Quest 2’den önemli ölçüde daha pahalı ve çok yönlü olacak.

Meta salı günü bir konferans listesi açıklamadı, ancak olarak yayınlanacak etkinliğin tüm gün sürmesi bekleniyor.

Project Cambria’yı ortaya çıkarmanın yanı sıra Meta, son haftalarda karikatürize grafikleriyle alay konusu olan metaverse sosyal ağ uygulaması Horizon Worlds’deki güncellemeleri de tartışacak. Meta, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Horizon’dan sorumlu başkan yardımcısının şirketten ayrıldığını doğruladı.

Zuckerberg, ağustos ayında yaptığı açıklamada, “Horizon’daki grafikler (kulaklıklarda bile) çok daha fazlasını yapabilecek durumda ve Horizon çok hızlı bir şekilde gelişiyor” dedi.

Project Cambria’ya ek olarak Meta, çeşitli sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik prototipleri geliştiriyor. Şirket, teknolojinin sonunda bir kullanıcının akıllı telefonunun yerini alabilecek bir çift hafif gözlükte kullanılacağına inanıyor.