Zotac, bazı RTX 4070 Ti gpu’larının teknik özelliklerini yayınladı. Ekran kartı, daha önce duyurulan ve eleştirilerin ardından Nvidia tarafından iptal edilen RTX 4080 12GB ile aynı. RTX 4070 Ti’nin Salı günü resmi olarak duyurulması bekleniyor.

VideoCardz, Zotac’ın üç farklı RTX 4070 Ti ekran kartının ayrıntılarını yayınladığını belirtti. Bunlar Zotac AMP Extreme AIRO, Apocalypse OC ve X-Gaming’in özellikleri ve görüntüleridir, bunlardan sadece ilki dünya çapında satışa sunulacak. Her üç model de üç fanlı bir soğutucuya sahiptir ve güç için 12Vwr soketine sahip.

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Nvidia’nın GeForce RTX 4070 Ti modelinde 7680 CUDA çekirdeği, 12GB GDDR6X bellek ve standart 285W tdp bulunuyor. Bu, özellikleri daha önce duyurulan ve eleştiriler nedeniyle Nvidia tarafından piyasaya sürülmesi iptal edilen RTX 4080 12GB ile aynı hale getiriyor.

Zotac’ın modelleri 2310MHz saat hızına sahip ve boost saatleri 2640 ile 2700MHz arasında değişiyor. Böylece AMP Extreme AIRO modeli performans modunda 366W tdp değerine ulaşabilir. Apocalypse OC ve X-Gaming ile bu tdp’ler sırasıyla 330W ve 314W olarak açıklandı.

RTX 4070 Ti henüz resmi olarak duyurulmadı. Muhtemelen Nvidia bunu 3 Ocak Salı günü yapacak. Gpu üreticisi, CES’te bir açılış konuşması yapacak ve bu sırada yeni oyun ürünlerini duyuracak. Söylentilere göre, 5 Ocak Perşembe günü bir yayın yapılacak. Ekran kartının ne kadara mal olacağı henüz bilinmiyor. VideoCardz, Zotac’ın modellerinin minimum 6299 yuan’a yani yaklaşık 1035 Euro’ya mal olacağını yazıyor.