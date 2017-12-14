Xbox One X için güncellenen yeni YouTube uygulaması 4K ve 60FPS desteğine kavuştu.

Xbox One X güçlü donanımıyla sadece oyun alanında değil aynı zamanda multimedya kısmında da gücünü gösteriyor. Güncellenen YouTube uygulaması ile One X kullanıcıları artık 4K çözünürlükte 60 kare/saniye videoları izleyebilecekler.

Yeni uygulamaya Microsoft mağazası üzerinden ulaşılabilirken YouTube uygulaması daha önce Microsoft mağazasında yayınlanmamış ve sadece Xbox aracılığıyla ulaşılabilirdi. Yeni uygulamada henüz HDR özelliği bulunmuyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamada HDR özelliğinin kısa bir süre sonra geleceği ve 4K ve HDR desteğinin ayrıca Xbox One S için de gelebileceği belirtildi.

Xbox One için özel bir YouTube uygulaması, konsolun 2013’te yapılan tanıtımında ilan edilmişti. İster favori oyunlarınızda akıllıca saklanmış parçaları bulmak için YouTube’u kullanıyor olun, ister sevdiğiniz müzikleri izleyip dinleyin veya mükemmel tavuk pişirmeyi öğrenin. Çok sevilen video servisinin çevrimiçi medya ortamında silinmez bir iz bıraktığını inkar edilemez. YouTube, insanların video kullanma biçimini sonsuza dek değiştirdi; bu nedenle, özel bir YouTube uygulaması resmen Xbox One’a geleceklerini bildirmekten son derece mutluyuz “sözleriyle Microsoft, 2013 yılının Kasım ayında belirtmişti.

“Xbox 360’tan, PC’nizden veya mobil cihazınızdan anında izleyebileceğiniz milyonlarca videonun olmasını ne kadar sevdiğinizi biliyoruz. Bu nedenle çok çalışarak, aynı harika içeriği sizin oturma odanızdaki komfor ile izleyebilmeniz için garanti altına alıyoruz. Xbox One’daki YouTube uygulaması sayesinde oturma odanızda ”

YouTube ve Xbox etkileşimine oldukça önem veren Microsoft’un kullanıcıları için bu derece çalışması takdiri hak ediyor.