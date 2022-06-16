YouTube, Shorts hizmetinin her ay 1,5 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı tarafından izlendiğini duyurdu. Eylül 2021’de, bu “piyasanın” ana rakibi olan TikTok’un aylık 1 milyar kullanıcı sayısı mevcut.

Youtube Shorts, Reels’e ve özellikle kısa videoların popülerleşmesine yardımcı olan TikTok’a rakip olarak iki yıldan kısa bir süre önce oluşturuldu. Çoğunlukla 15 ila 60 saniye süren içeriğe sahip sonsuz bir zaman çizelgeniz vardır ve uygulama düzenleyicide kendi üretiminizi yapabilirsiniz.

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YouTube, Shorts’a yaptığı yatırımların bir yan ürünü olarak, Shorts’un izleyicileri geleneksel uzun video kanallarına yönlendirme becerisini öne çıkarıyor. Şirkete göre, platformu “bugünün izleyicisinin gerçekliğini en iyi yansıtan” platform olacak ve zamanı hızlı içerik ile daha sürükleyici videolar arasında bölecek. O halde kısa filmler, içerik oluşturucuların potansiyel olarak uzun biçimli videolarda daha düzenli hale gelebilecek yeni bir kitleye erişmesinin bir yolu olacaktır.

YouTube’da Amerika Kıtası Başkan Yardımcısı Tara Walpert Levy’ye göre, “Hem kısa hem de uzun biçim içerik yükleyen kanallar, yalnızca bir biçim yükleyen kanallardan daha iyi genel izlenme süresi ve abone artışı yaşıyor.”

TikTok ek olarak akış videolarını 10 dakikaya kadar çıkan videolarla “yer kazanmaya” çalışıyor. Bu güncelleme, uygulamanın kullanıldığı tüm yerlere henüz ulaşmadı. TikTok’un bu yıl bir ara ayda 1,5 milyar kullanıcıya ulaşacağı tahmin ediliyor.