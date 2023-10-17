Mia Khalifa, cinsel içerikli yetişkin filmlerdeki kariyerinin ardından farklı bir platformda sesini duyuruyor. Özellikle sosyal medya aracılığıyla gündeme gelen Khalifa, son paylaşımlarıyla dikkat çekti. Filistin-İsrail savaşı sırasında yaptığı bazı yorumlarla tepki toplayan Khalifa, savaşın insanlık dışı boyutlarına dikkat çekti. “Birisi lütfen Filistin’deki özgürlük savaşçılarına telefonlarını çevirip yatay çekim yapmalarını söyleyebilir mi?” sözleriyle dikkat çeken ve açıkça Hamas’a destek veren Khalifa, bu mesajın ardından resmen sektörde istenmeyen kişi oldu!

Mia Khalifa İsrail-Filistin Savaşında Hamas’a Destek Verdiğini Duyurdu!

Ancak Khalifa’nın bu mesajına çok sayıda tepki geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, provokatif yorumlarda bulunarak Mia Khalifa’yı eleştirdi. Bazıları ise ona savaşın ciddiyetini hatırlattı. Tepkiler üzerine Khalifa, savaşa duyarlı olduğunu belirterek eleştirilere yanıt verdi.

Khalifa’nın gündemdeki bir diğer olayı ise Playboy dergisiyle yaşadığı anlaşmazlık oldu. Lübnanlı Amerikalı yetişkin film oyuncusu, Hamas’a desteğini açıkladığı ve İsrailli kurbanlarla dalga geçtiği iddialarının ardından Playboy dergisi tarafından işten çıkarıldı. Dergi, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısına karşı net bir tavır aldığını ve Mia Khalifa’nın sözlerini kabul etmediğini açıkladı.

Bununla da sınırlı kalmayan gelişmeler Mia Khalifa’nın PornHub kazanç hesabının dondurulduğu ve elde edilen fonların İsrail yardım fonlarına bağışlandığı yönündeydi. Sosyal medyada dolaşan görüntüler ve iddialar, bu durumu yansıttı. Ancak bu iddiaların doğruluğu konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Sonuç olarak, Mia Khalifa, sosyal medya platformları aracılığıyla gündemde kalmaya devam ediyor ve Filistin-İsrail savaşı gibi hassas konularda sesini duyurarak tartışmalara yol açıyor. Ayrıca, Playboy dergisi ve PornHub kazanç hesabına ilişkin gelişmeler de gündemde geniş bir yer tutuyor. Mia Khalifa’nın gelecekteki adımları ve sosyal medya üzerinden yaptığı etkileşimler merakla takip ediliyor.

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