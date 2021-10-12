Yeni Sony Xperia Modeli 26 Ekim’de Tanıtılacak!

Sony, akıllı telefon tarafında yıllar evvel ülkemizden çekilmiş olsa bile, Türk kullanıcılar tarafından hala her adımı dikkatle ve heyecanla izlenen markalardan biri konumunda. Marka, ülkemizden çıkışının ardından global pazarda da gerileme yaşasa da; yeni Xperia modelini dünya çapında merakla bekleyen çok fazla kullanıcı var. Bu durumu en son Ağustos ayının sonlarında Xperia 1 III lansmanında da gözlemlemiştik. O günden bugüne sessizliğini koruyan Sony, nihayet yeni bir akıllı telefon lansmanıyla da 26 Ekim’de teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

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Sony, nihayet sessizliğini bozuyor

Aslında Sony uzun bir süredir sessiz sedasız gözükse de; şirket Japonya’da yeni model lansmanı yapmış ve sadece Japonya pazarına özel olarak Xperia 10 III Lite modelini satışa sunmuştu. Ardından geçen süre boyunca da şirketin global pazara yönelik olarak hiçbir hamlesi olmamıştı. Uzun süren sessizliğini bozan şirket, yeni bir akıllı telefon lansmanıyla 26 Ekim’de karşımıza çıkacak.

Yeni gelecek olan Sony markalı akıllı telefonun Xperia ailesinde nereye konumlanacağı da büyük merak konusu. Mark 4 modelleri hakkında bir beklentiye sahip olanlar için böyle bir beklentiye kapılmamalarını tavsiye ederiz çünkü Mark 3 modelleri daha yeni yeni tanıtılmışken ve Qualcomm’un yeni modelleri henüz duyurulmamışken Mark 4 bir cihaz gelmesi çok zor.

Yeni gelecek Xperia modelinin ne olmasını bekliyoruz

Sony’nin pazardaki aktif rolünün azalması da piyasada markayla ilgili çok daha az sızıntı oluşmasına sebep oluyor. Böyle olunca yeni modellerle ilgili bilgi edinmek ve tahmin yürütmek de çok daha zorlaşıyor. Durum böyle olunca da herkesin aklına orta segment bir cihaz tanıtılacağı ihtimali geliyor. Fakat Sony için orta segment bir cihaz tanıtımı sükse yaratabilecek bir etkinlik olmaktan çok uzakta. Yani bu noktada beklentiyi çok da orta segmente düşürmemek lazım. O yüzden yeni Xperia modelinin ne olacağını kestirmek gerçekten çok zor. Neler olacağını ise, bekleyip göreceğiz.

Lansmanı izlemek isteyenler, Sony’nin resmi Youtube kanalı üzerinden etkinliğe ulaşabilecekler.