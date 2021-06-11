Yeni nesil VW Transporter tanıtıldı!

Siyahıyla zengin, beyazıyla fakir görünebildiğiniz, ülkemizde de oldukça tutulan VW Transporter yeni nesline kavuştu. Araç, T7 kodlu nesli ile birlikte plug-in hibrit seçenek gibi bazı yenilikleri de barındırıyor.

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Multivan karoseri ile tanıtılan yeni Transporter, VAG bünyesindeki çoğu modelden tanıdığımız MQB mimarisine geçti. Panelvan karoseri yani yük taşımaya yönelik olan kasa seçeneği ise halen daha T6 kodlu nesilde üretiliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda panelvan T7 de göreceğiz.

Yeni VW Transporter’ın dış tasarımı

T7’nin, eski nesline kıyasla yere daha yakın ve daha geniş bir yapıda olmasına rağmen 2003 yılında tanıtılan T5‘in model çizgilerini koruduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz geriye doğru çekilen ön cam ve A sütununu ikiye ayıran cam ile araca biraz da MPV havası gelmiş.

Ön kısma baktığımızda biraz daha yatay bir konuma gelen kaput, genişleyen ızgara ve farlar ile T7, daha modern bir duruşa kavuşmuş. Tabi VW bu detaylar ile aracın, 1979-1991 arası üretilen T3 nesline gönderme de yaptığını söylüyor. Ayrıca VW tasarımcılarının, ön ızgarayı gövde rengine boyayarak hem hibrit sisteme hem de retro modellere bir gönderme yaptığı söylendi. Ön kısımdaki diğer bir büyük detay ise adaptif IQ.Light matriks LED farlar. Bu iki far birbirlerine, ızgara üzerinde logoya doğru uzanan LED bir şerit ile bağlı.

Aracın yan tarafına baktığımızda ise ön çamurluk üzerinde donanım paketi adının yer aldığı bir arma yer alıyor. Yan camlarda ise yeni VW Caddy’den tanıdığımız tasarımı görüyoruz. Çift renkli gövde rengine eşlik eden 19 inçlik elmas kesim çift renkli jantları da unutmadan belirtelim.

Aracın arka tarafına geldiğimizde ise T6 Transporter ile benzer bir form görüyoruz aslında. Hatta o bildiğimiz dikdörtgen arka farların yeri bile duruyor demek mümkün. En azından bana öyle gözüktü diyebilirim. T7 nesli ile birlikte arka farlar artık yatay olarak uzanan ince bir forma kavuşmuş.

Yeni VW Transporter’ın kabini

VW, T7’nin kabinindeki koltukları %25 hafifleterek kaydırma veya çıkarma gibi işlevleri kolaylaştırmış. İkinci sıra koltuklar 180 derece döndürülebiliyor, üçüncü sıra koltukları ise teker teker çıkartılabiliyorsunuz. İç mekanda yolcular için sunulan en dikkat çekici yeniliklerden bir diğeri ise koltuklar arasında hareket edebilen yükseklik ayarlı konsol. Üzerindeki bardaklıklar ve iki tarafında yer alan katlanabilen masalarıyla uzun yolculuklarda oldukça kullanışlı bir donanım olacağını söyleyebiliriz.

Ön yolcu ve sürücüye ayrılan kısma geldiğimizde ise eskiye nazaran oldukça geniş bir alanla karşılıyor bizi T7. Elektronik park freni ve DSG’nin vites topuzu yerine gelen tuş takımı ile ön tarafta büyük bir alan açılmış. Bu arada elektronik park freni ve DSG standart olarak geldiğini de söyleyelim. Sürücü tarafında bulunan diğer bazı donanımlar ise dijital gösterge paneli, telefonlar için kablosuz şarj paneli ve head-up display şeklinde.

Yeni donanım listesi bitti sanıyorken T7 Transporter, daha yeni başladık diyor resmen. Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit takip Asistanı ile yarı otonom sürüş, panaromik cam tavan, IQ.Drive Seyahat Asistanı, 640W gücünde 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve We Connect Plus uygulaması ile uzaktan kapıları açmak veya ısıtıcıyı çalıştırmak gibi donanımlar da araçta yer alıyor. Kısacası Transporter, yeni neslinde teknolojiyle oldukça haşır neşir bir hale gelmiş.

Yeni Transporter’ın bazı teknik detayları, satış tarihi ve fiyatı

T7 Transporter, başlangıçta 136 beygirlik 1.5 TSI ve 204 beygirlik 2.0 TSI motorlarla satışa çıkacak. 2022 yılı içinde ise aileye 150 beygirlik dizel bir seçenek de katılacak. Bu motor seçenekleri yedi ileri DSG şanzıman ile satışa sunulacak.

Bir de haberin başında bahsettiğimiz plug-in hibrit motor var tabi. eHybrid adındaki bu ünite 1.4 litrelik içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Toplamda 215 beygir güce sahip olan bu eHybrid ünite, tamamen elektrikli olarak da kullanılabiliyor. 13 kWh değerindeki bataryası ile yaklaşık 50 km tam elektrikli bir sürüş sunabiliyor. Bu eHybrid seçenek ise altı ileri DSG şanzıman ile eşleştirilmiş.

VW, 2021 sonlarında satışa çıkaracağı T7 Transporter’ın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops