Genel
Yeni nesil VW Transporter tanıtıldı!
Siyahıyla zengin, beyazıyla fakir görünebildiğiniz, ülkemizde de oldukça tutulan VW Transporter yeni nesline kavuştu. Araç, T7 kodlu nesli ile birlikte plug-in hibrit seçenek gibi bazı yenilikleri de barındırıyor.
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Multivan karoseri ile tanıtılan yeni Transporter, VAG bünyesindeki çoğu modelden tanıdığımız MQB mimarisine geçti. Panelvan karoseri yani yük taşımaya yönelik olan kasa seçeneği ise halen daha T6 kodlu nesilde üretiliyor. Fakat ilerleyen zamanlarda panelvan T7 de göreceğiz.
Yeni VW Transporter’ın dış tasarımı
T7’nin, eski nesline kıyasla yere daha yakın ve daha geniş bir yapıda olmasına rağmen 2003 yılında tanıtılan T5‘in model çizgilerini koruduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz geriye doğru çekilen ön cam ve A sütununu ikiye ayıran cam ile araca biraz da MPV havası gelmiş.
Ön kısma baktığımızda biraz daha yatay bir konuma gelen kaput, genişleyen ızgara ve farlar ile T7, daha modern bir duruşa kavuşmuş. Tabi VW bu detaylar ile aracın, 1979-1991 arası üretilen T3 nesline gönderme de yaptığını söylüyor. Ayrıca VW tasarımcılarının, ön ızgarayı gövde rengine boyayarak hem hibrit sisteme hem de retro modellere bir gönderme yaptığı söylendi. Ön kısımdaki diğer bir büyük detay ise adaptif IQ.Light matriks LED farlar. Bu iki far birbirlerine, ızgara üzerinde logoya doğru uzanan LED bir şerit ile bağlı.
Aracın yan tarafına baktığımızda ise ön çamurluk üzerinde donanım paketi adının yer aldığı bir arma yer alıyor. Yan camlarda ise yeni VW Caddy’den tanıdığımız tasarımı görüyoruz. Çift renkli gövde rengine eşlik eden 19 inçlik elmas kesim çift renkli jantları da unutmadan belirtelim.
Aracın arka tarafına geldiğimizde ise T6 Transporter ile benzer bir form görüyoruz aslında. Hatta o bildiğimiz dikdörtgen arka farların yeri bile duruyor demek mümkün. En azından bana öyle gözüktü diyebilirim. T7 nesli ile birlikte arka farlar artık yatay olarak uzanan ince bir forma kavuşmuş.
Yeni VW Transporter’ın kabini
VW, T7’nin kabinindeki koltukları %25 hafifleterek kaydırma veya çıkarma gibi işlevleri kolaylaştırmış. İkinci sıra koltuklar 180 derece döndürülebiliyor, üçüncü sıra koltukları ise teker teker çıkartılabiliyorsunuz. İç mekanda yolcular için sunulan en dikkat çekici yeniliklerden bir diğeri ise koltuklar arasında hareket edebilen yükseklik ayarlı konsol. Üzerindeki bardaklıklar ve iki tarafında yer alan katlanabilen masalarıyla uzun yolculuklarda oldukça kullanışlı bir donanım olacağını söyleyebiliriz.
Ön yolcu ve sürücüye ayrılan kısma geldiğimizde ise eskiye nazaran oldukça geniş bir alanla karşılıyor bizi T7. Elektronik park freni ve DSG’nin vites topuzu yerine gelen tuş takımı ile ön tarafta büyük bir alan açılmış. Bu arada elektronik park freni ve DSG standart olarak geldiğini de söyleyelim. Sürücü tarafında bulunan diğer bazı donanımlar ise dijital gösterge paneli, telefonlar için kablosuz şarj paneli ve head-up display şeklinde.
Yeni donanım listesi bitti sanıyorken T7 Transporter, daha yeni başladık diyor resmen. Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit takip Asistanı ile yarı otonom sürüş, panaromik cam tavan, IQ.Drive Seyahat Asistanı, 640W gücünde 14 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi ve We Connect Plus uygulaması ile uzaktan kapıları açmak veya ısıtıcıyı çalıştırmak gibi donanımlar da araçta yer alıyor. Kısacası Transporter, yeni neslinde teknolojiyle oldukça haşır neşir bir hale gelmiş.
Yeni Transporter’ın bazı teknik detayları, satış tarihi ve fiyatı
T7 Transporter, başlangıçta 136 beygirlik 1.5 TSI ve 204 beygirlik 2.0 TSI motorlarla satışa çıkacak. 2022 yılı içinde ise aileye 150 beygirlik dizel bir seçenek de katılacak. Bu motor seçenekleri yedi ileri DSG şanzıman ile satışa sunulacak.
Bir de haberin başında bahsettiğimiz plug-in hibrit motor var tabi. eHybrid adındaki bu ünite 1.4 litrelik içten yanmalı motor ve elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Toplamda 215 beygir güce sahip olan bu eHybrid ünite, tamamen elektrikli olarak da kullanılabiliyor. 13 kWh değerindeki bataryası ile yaklaşık 50 km tam elektrikli bir sürüş sunabiliyor. Bu eHybrid seçenek ise altı ileri DSG şanzıman ile eşleştirilmiş.
VW, 2021 sonlarında satışa çıkaracağı T7 Transporter’ın fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Carwow.co.uk, Carscoops
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Genel
OPPO A54 Modelini Türkiye’de Tüketicilerle Buluşturdu
OPPO, teknolojiyi daha eğlenceli hale getirmek için tasarlanan A Serisi’nin yeni modeli A54’ü tüketicilerle buluşturdu. Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A54, hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken sekiz çekirdekli işlemcisi, 128GB geniş bellek kapasitesi ve 6.5 inç ekranıyla eğlencenin tadını çıkarmanızda yardımcı oluyor.
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İçindekiler
Tek şarjla 2 gün pil ömrü
5000 mAh kapasiteli bir pile sahip olan OPPO A54, tek bir şarjla 2 güne kadar dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 20 saate yakın bir süre YouTube’da video izleyebilir, 23 saat boyunca da WhatsApp’ta arkadaşlarınıza ve ailenize mesaj gönderebilirsiniz. A54’ün 18W hızlı şarjı, telefonunuzu 2 saat 23 dakika içinde tamamen şarj ederken 10 dakikada size %13’e kadar şarj imkanı sunuyor.
Pil bitmek üzereyken devreye giren Süper Güç Tasarruf Modu, pil ömrünün yalnızca %5’iyle WhatsApp’ta 85 dakikaya kadar sohbet ve 91 dakika telefon görüşmesi imkanı tanıyor. Eğer gece telefonu şarj etmeyi unuttuysanız, A54’ün Yapay Zeka Gece Şarjı siz uyurken pil ömrünüzü koruyor. Böylece pili, ertesi sabaha yalnızca %1,79 gibi çok az bir oranda azalmasını sağlıyor.
OPPO A54 sıcaklık ve su artışı gibi durumlarda bunu algılayıp şarjı durduran bir kısa devre koruyucusu sunuyor. Size en iyi konforu sağlamak için Akıllı Sıcaklık Kontrolü özelliği aşırı ısınma riskini azaltmak, telefonun arka kapağının sıcaklığını algılamak ve düşürmek için çeşitli sensörler kullanıyor.
İşlemci performansı
Mediatek Helio P35 işlemciye ve 4GB belleğe sahip olan OPPO A54, mobil oyunlarda da sizi yolda bırakmayacak bir deneyim sağlıyor. Akıllı telefonda bulunan HyperBoost özelliği, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlı olarak sistem kaynaklarını yeniden tahsis ederek oyunların performansını ve akıcılığını artırıyor. HyperBoost ile daha az gecikme yaşıyor ve daha fazla çoklu görev yapabiliyorsunuz. Ayrıca Çift Kanal Hızlandırma desteği ile her zaman bağlantıda kalabiliyorsunuz. Bu destek, oyun oynanırken A54’ün bir mobil ağ ile Wi-Fi arasında sorunsuz ve kesintisiz geçişler yapmasını sağlıyor. A54’ün Optimum Isı Yayımı özelliği, 5 adede kadar sıcaklık sensörü ve telefonun her noktasına stratejik olarak yerleştirilmiş büyük bir grafit levha kullanıyor, böylece tüm hıza rağmen telefonunuz her zaman serin kalıyor.
Ekran parlaklık tercihinizi akıllıca öğreniyor
OPPO A54, Gün Işığı Ekranı ve Ay Işığı Ekranı ile birlikte geliyor. Her hava ortamında göz rahatlığını sağlayan Gün Işığı Ekranı, parlaklığı %14,5 oranında artırıp 550 nite kadar çıkarıyor ve ekranı güneş ışığı altında bile okunabiliyor. Ay Işığı Ekranı’nda ise ekran otomatik olarak 2 nite kadar karardığı için karanlık bir ortamda bile gözlerinizin rahat etmesi sağlanıyor. A54, günlük ekran parlaklığı tercihlerinizi öğrenen Yapay Zeka Akıllı Arka Aydınlatma ile ekranınızın parlaklık ayarlarını sizin için otomatik olarak özelleştirecek kadar üstün çözümler sunuyor. Örneğin, gece uyumadan önce bir e-kitap okuyorsanız, A54 ekstra rahatlık için parlaklığını anında ayarlıyor. Tüm bunlar olurken, A54 daha az mavi ışık yayarak göz rahatlığı için göz yorgunluğunu azaltıyor.
Fotoğraflarınıza eğlence katabilirsiniz
OPPO A54’ün arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren OPPO A54, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23’e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu’nun da dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine sahip. Bunların arasında ön ve arka kamerada 15 filtre, 4 cm mesafeden makro fotoğraflar çekme yeteneği ve 180° panorama fotoğrafları yer alıyor. OPPO A54’ün ön kameradaki bokeh özelliği, sadece bokeh fotoğraf değil, aynı zamanda güzelleştirme ve filtre efektleri de sunuyor. Yapay Zeka Güzelleştirme Modu herkesin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için cilt tonlarını ayarlayarak ve yumuşatarak, grup halindeki çekimlerde bile herkesi ayrı ayrı güzelleştiriyor.
Su sıçramalarına karşı dayanıklı IPX4 sertifikasına sahip OPPO A54, kullanıcıların güvenilir bir ürün aldıklarından emin olmaları için, 50’den fazla üretim süreci kontrolünden, 130’dan fazla ultra titiz güvenilirlik testinden ve 320’den fazla deneysel testten geçmiş.
OPPO A54 Teknik Özellikleri
|Ekran
|6.5 inç
|Ekran Çözünürlüğü
|1600 x 720
|İşlemci
|Mediatek Helio P35
|Bellek
|4 GB
|Dahili Depolama
|128 GB + 256 GB’a kadar microSD kart
|Kamera
|13 MP Ana Kamera
2 MP Makro Kamera
2 MP Bokeh Kamera
|Ön Kamera
|16 MP
|Pil
|5000 mAh, 18W Hızlı Şarj
|İşletim Sistemi
|Android 10 tabanlı ColorOS 7.2
|Boy x En x Kalınlık
|163.6 mm x 75.7 mm x 8.4 mm
|Ağırlık
|192g
|Renk
|Kristal Siyah, Yıldızlı Mavi
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Genel
realme, realme GT’nin Türkiye lansmanını yapacağını duyurdu!
realme, dün Instagram hikayelerinde yaptığı duyuru ile amiral telefonu realme GT modelinin Türkiye lansmanı yapacağını resmen duyurdu! Özellikle telefonda performans arayan kullanıcıların dikkatini fazlasıyla çekeceğe benziyor.
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BBK Holding çatısı altında bulunan realme 2021 yılındaki amiral gemisi telefonu olacak realme GT’yi tanıtmıştı. Şimdi de realme Türkiye yaptığı paylaşımla realme GT’nin Türkiye’de satışa çıkma olasılığını paylaşmış oldu. Özellikle bir telefonu satın almada en önemli kriteri performans olan tüketicilere hitap eden realme, GT modeliyle dikkatleri üstüne çekecek. Daha öncesinde Türkiye’de satışa çıkan realme telefonları göz önünde bulundurduğumuzda giriş seviye, orta seviye ve orta-üst seviye modellerini görmüştük. Şimdiyse bir ilk olarak üst seviye bir telefon ile karşılaşacağız.
realme GT’nin teknik özelliklerine yakından bakalım:
Tasarım tarafında çok şık görünen telefon, üç farklı renge sahip. Gümüş, lacivert ve sarı üzerine siyah bantlı arka kapak tasarımıyla birçok kişi tarafından da beğenileceğe benziyor. realme GT’de 6,8 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel 120 Hz Super AMOLED bir ekran bulunuyor. Yaklaşık %85.9 ekran kasa oranı sunan model 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Corning Gorilla 5 ile korunan ekranda parmak izi de ekranın alt tarafına yerleştirilmiş.
Performans konusunda GT isminden de anlaşılacağı gibi tam bir performans canavarı. Çünkü içerisinde Qualcomm’un en güçlüsü Snapdragon 888 işlemcisini bulunduruyor. Bununla birlikte 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneklerine sahip olan realme GT pil konusunda da hiç yabana atılmayacak bir model. 4500 mAh büyüklüğünde pil relame 7 Pro’da olduğu gibi 65W hızlı şarj destekliyor. Android 11 ile çıkış yapan model arayüz olarak realme 2.0 kullanıyor. Ek olarak size oyunlarda kesintisiz bir deneyim sunmak için de VC Cooling adını verdikleri bir soğutma sistemini de içinde bulunduruyor.
Ses konusunda da bir amirale yakışır şekilde stereo hoparlör bulunduran realme GT, 3.5mm kulaklık girişini de bu telefonda unutmamış. Dolby Atmos desteğiyle birlikte gelirken ses konusunda eksiksiz bir model olduğunu söylemek mümkün.
Kamera tarafında da iddialı olan realme GT arka sol üst tarafta üçlü kamera dizilimine sahip. 64MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamerası, 8 MP çözünürlüğünde f/2.3 diyafram değerine sahip 119 derecelik bir geniş açı kamerası ve 2Mp çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta sol üst köşeye delik ekran olarak yerleştirilmiş kamera ise 16MP çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip. Arka kameralar ile 4K 30fps çekimler yapabiliyorken ön tarafta ise 1080p 30fps çekimler yapmak mümkün.
Ağ bağlantıları kısmında Bluetooth 5.2 AAC, aptX, aptX HD, LDAC ve SBC özelliklerine de sahip olan realme GT en güncel Wifi teknolojilerinden Wifi 6′yı destekliyor.
realme Türkiye, realme GT’nin lansmanını 15 Haziran tarihinde saat 16.00′da sosyal medya hesaplarından yapacağı canlı yayın ile yapacak.
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Genel
Arçelik, Türkiye’nin ilk 5G’ye Hazır Özel Kablosuz Ağını Kuracak!
Türkiye’nin beyaz eşya üreticisi Arçelik, Türkiye’nin ilk özel kablosuz ağını kurmak için Nokia ve Türk Telekom ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Arçelik’in üretimin dijitalleşmesi çalışmalarının önemli bir adımı olacak iş birliği kapsamında kurulacak olan geleceğe uyumlu 5G’ye hazır Nokia ve Türk Telekom’un özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını devreye alacak.
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Arçelik, Nokia ve Türk Telekom ile Türkiye’nin ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağının kurulması kapsamında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma kapsamında Nokia’nın özel kablosuz ağı, Arçelik’in video tabanlı üretim süreçleri analizini, iç mekan konumlandırmasını ve AGV performansını destekleyecek. Bunun yanı sıra Nokia ve Türk Telekom, Türkiye’deki ilk ticari özel 4.9G/LTE ağını da devreye sokacak. Endüstriyel 5G’ye hazır özel kablosuz ağ, Arçelik’in ileri teknolojiye sahip Çayırova’daki çamaşır makinesi üretim tesisinde kurulacak. Geleceğe uyumlu ve 5G’ye hazır Nokia ağı, Arçelik’in dijital dönüşümünü hızlandırırken Endüstri 4.0 kullanım senaryolarının uygulanmasını kolaylaştıran bir platform haline gelecek.
Nokia ve Türk Telekom ile yapılan bu ortaklık anlaşmasının önemine değinen Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, “Arçelik olarak, yeni teknolojileri iş modelimize entegre etme konusunda kararlıyız. Bu uygulama sayesinde Arçelik üretimin dijitalleşmesi alanında ön saflarda konumlanıyor. Nokia ve Türk Telekom’un da bu iş birliğine dahil olmasından son derece memnunuz. Yaptığımız anlaşmayla ilk etapta bu ağ, otomatik yönlendirmeli araç (automated guided vehicle – AGV) performansını artırmak için tesis genelinde yaygın, güvenilir ve düşük gecikmeli bir kapsama alanı sağlayacak. AGV’lerin parça lojistiği kapsamında üretim süreci boyunca kullanılmasıyla birlikte, AGV hızı, kontrolü ve operasyonel verimlilik artırmayı hedefliyoruz. Bu ağ aynı zamanda iç mekan konumlandırma sistemimizi yüksek doğrulukta destekleyerek gerçek zamanlı varlık konumu takibi sağlayacak. Ayrıca video analitiğine dayalı yeni uygulamaları sayesinde fabrika güvenliğini de artıracak. Gelecekte devreye alınabilecek kullanım senaryoları arasında artırılmış ve sanal gerçeklik, dijital ikizler, envanter kontrolü, güvenlik ve tesis yönetimi, kalite-kontrol, uzaktan denetim için yüksek çözünürlüklü video ve tesis genelinde sesli ve görüntülü iletişim yer alıyor” dedi.
Bu özel kablosuz ağın Arçelik’in dijital üretim sistemleri stratejisinin ayrılmaz bir parçası olacağını, bu noktada Nokia ve Türk Telekom ile çalışmayı dört gözle beklediklerini söyleyen Pazar, “Yeni 5G’ye hazır özel kablosuz ağın üretkenliği, verimliliği ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilecek 30’dan fazla kullanım durumu belirledik” dedi.
Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Türk Telekom’un, Türkiye’deki ilk özel kablosuz ağın uygulanmasındaki rolü önemli bir dönüm noktasıdır. Arçelik’in dijital üretimde zirvede olan yetkinlikleri, Türk Telekom’un bağlanabilirlik ve şebeke teknolojilerindeki öncülüğü ve Nokia’nın uluslararası deneyimi bir araya gelerek yeni nesil “Akıllı Fabrika” projesini oluşturdu. Türkiye’nin sanayi alanında dijitalleşmesinin göstergelerinden biri olacak bu proje; verimi, esnekliği, kaliteyi ve üretkenliği yüksek seviyelere taşıyarak, Endüstri 4.0’ın en gelişmiş uygulamalarına ev sahipliği yapacak.”
Eser sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Telekom olarak, Nisan 2019’da Nokia ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Akıllı Fabrika’ denemesiyle Türkiye’nin ilk Endüstri 4.0 Mobil Şebeke denemesini hayata geçirmiştik. Amacımız, kritik endüstriyel uygulamalarda hataları minimuma düşürmek, üretimi ve verimliliği arttırmak hedefiyle mobil şebekenin sağladığı düşük gecikme süresi, yüksek bant genişliği ve yüksek veri iletim hızı ve güvenilirlik kabiliyetlerinin kullanıldığı akıllı fabrika uygulamalarını gerçek hayata taşımaktı. Bugün bu hedefin gerçekleştiği çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri olarak, 5G’ye uyumlu yeni nesil şebeke ile sektöründe lider şirket Arçelik’in üretimde dijitalleşmesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
Nokia Global Bulut ve Ağ Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Raghav Sahgal, “Arçelik, iş akışlarına ve üretim uygulamalarına en son yenilikleri getirme konusunda oldukça ilerici bir yaklaşıma sahip. Türkiye’de bir ilk olan 5G’ye hazır özel ağın Arçelik için uygulanması, hem üretimde dijitalleşme yaklaşımında önemli bir adım hem de bölgedeki inovasyon uygulamaları için ilham verici bir örnek.”
Söz konusu iş birliği hakkında görüşlerini paylaşan Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan, “Türk Telekom ile yakın iş birliğimiz sayesinde, Arçelik’e Türkiye’deki ilk 5G’ye hazır özel kablosuz ağı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu ağ, Arçelik’in küresel üretim devleri karşısında inovasyon çalışmalarını hızlandırması ve sektör liderliğini pekiştirmesi açısından çığır açıcı bir platform sağlıyor” dedi.
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Hangi MediaTek daha iyi? | realme 7 vs GM21 Pro vs Note 8 Pro
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