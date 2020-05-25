AirPods, sağlık konusunda yeni özelliklere sahip olacak!

Apple AirPods, yeni nesli ile birlikte sağlık yönünden daha fazla özelliğe sahip olabilir. Gelen bilgilere göre firma, kulaklıkları sağlık takibi konusunda geliştirmeyi düşünüyor.

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AirPods, sağlığınızı takip etmenizde size yardımcı olabilir!

Apple firmasının gerçek kablosuz kulaklıkları AirPods serisi, artık sadece müzik dinlemek için var olmayacak. Gelen son bilgilere göre firma, yeni nesil AirPods kulaklıkların içine, ışık sensörleri yerleştirmeyi düşünüyor. DigiTimes isimli haber sitesinde yer alan rapora göre Apple, ışık sensörlerini yeni nesil kulaklıklarına yerleştirerek kullanıcıların sağlık konusunda bilgi almayı planladığı öğrenildi. Nabız ve kanda yer alan oksijen yoğunluğu gibi bilgileri bu sensörler ile ölçmek isteyen firma, aynı zamanda spor sırasında kullanımı arttırmak adına adım sayar özelliğini de bu kulaklıklara yerleştirmek istiyor.

Apple hali hazırda Apple Watch ile birlikte sağlık konusunda önemli gelişmeler gerçekleştiriyor. Ancak bu gelişmeler sonrasında firma bu işi kulaklıklar yardımıyla da yapmayı deneyecek gibi duruyor. Rapora göre bir veya iki yıl içerisinde çıkacak AirPods kulaklıklar daha önce saydığımız özellikleri içerisinde bulunduracak. Firmanın zaten sağlık konusunda verdiği önem en başından beri bilinirken, Tim Cook da bu konu hakkında, insanlığa en büyük katkıyı yapma gayesi altında olduklarını belirtmişti. Hal böyle olunca gözler 2021 ve 2022 yılları içerisinde çıkartılacak AirPods ve Pro modellerine çevrildi. Bakalım firma bu konuda geliştirmeleri sağlayabilecek mi, yakın bir zamanda “kulaklık” kelimesi başka bir anlam daha içerebilecek mi merakla bekliyor olacağız.