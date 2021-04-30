Yeni MINI John Cooper Works Performansı Konforlu Sürüşle Birleştiriyor

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2021 yılının 1. çeyreğinde yapılan akıllı telefon satışlarıyla ilgili olarak Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Samsung, en çok gelir elde eden 2. üretici oldu. Bunun yanı sıra Samsung adetsel bazda da dünyanın en çok satış yapan üreticisi konumunda.

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Samsung büyük bir toparlanma göstermiş olsa da; geçen yıla kıyasla yaşanan düşüş devam ediyor

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, Covid-19 krizi Çin’de kendini çoktan göstermiş olsa da; Avrupa ve Amerika gibi bölgeler sürecin henüz başındaydı ve hastalığın gerçek yüzüyle henüz tanışmamışlardı. Salgın bütün dünyada önüne geçilemez bir hal aldığı zamansa, bu durumdan en çok etkilenen üretici Samsung olmuştu. Fakat bu noktada, neden Samsung’un Covid-19 salgını sürecinde en çok etkilenen akıllı telefon üreticisi olduğunu da açıklamamız lazım.

Bildiğiniz gibi dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’de Samsung, Covid-19 salgını öncesinde bile ülke içindeki pazar payını ve gücünü yitirmişti. Bu yüzden ilk başta Çin’de başlayan kısıtlama ve kapanmalardan Samsung negatif anlamda etkilenmemişti. Samsung’un yaşadığı problemlerin başlangıcıysa satış anlamında liderliğe oynadığı ve alım gücünün yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde ve A.B.D. gibi büyük pazarlarda da bütün bu kapanmaların ve ekonomik çalkantıların başlaması oldu. Güçlü olduğu pazarlarda, insanların kapanmalar ve kısıtlamalardan etkilenerek tüketimi azaltmaya başlamasıyla da Samsung; global pazardaki gücünü de yitirmeye başlamıştı. Günümüzde de, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde normale dönüş süreci aşılamaya bağlı olarak hızlansa da; hala pandemi öncesi seviyelere gelemedi. İşte bundan dolayı Samsung da, her ne kadar pazar payını ve gelirlerine artırsa bile maalesef pandemi öncesi dönemdeki başarılarını mumla arıyor. Üstüne üstlük bütün Çinli üreticiler pandemiye rağmen büyümeye devam ederken; Samsung’un eski günlerine hala uzak olması da tehlike çanlarının Samsung adına çalmaya devam ettiğinin bir diğer sinyali olarak gözüküyor. Bu yıl yakaladığı başarıya rağmen Samsung’un hasılat payı da, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %20.2’yken,bu yıl %17.5 olarak açıklandı.

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Counterpoint Research tarafından açıklanan satış adedi verilerine göre Samsung 2021 yılının ilk çeyreğinde 76.8 milyon adet akıllı telefon satmış durumda. Bu satış adediyle Samsung global pazardaki satışların %21.7’sini gerçekleştirmiş oluyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemindeyse %19.9’du.

Samsung’un bu düşüşü bize neyi anlatıyor

Samsung’un yaşadığı bu durum bize, şirket her ne kadar satış adetlerini artırsa da ciro anlamında düşüş yaşadığını gösteriyor. Bunun en büyük sebebi de; Samsung’un satışlarının amiral gemisi modellerden ziyade alt ve orta segmente yönelmiş olmasından kaynaklı. Yani Samsung artık amiral gemisi modellerini dünya genelindeki kullanıcıya bir türlü beğendiremiyor. Bu noktada Samsung’un amiral gemisi modellerinin artık çok yüksek fiyat seviyelerine gelmesi ve beklenen yenilikleri sunamamasının etkisi olabilir. Böylelikle Samsung premium cihaz satın almayı düşünen müşterilerden ziyade uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılara daha çok ulaşmış da diyebiliriz. Zaten bir süredir gözlemlediğimiz üzere Samsung’un A serisi gibi fiyat odaklı serilerinde çok daha fazla model görmeye başladık. Bu da Samsung’un yeni stratejisinin bir sonucu diyebiliriz.

Diğer yandan Apple zirvede yer almaya devam ediyor

iPhone 12 modelleriyle beklediği başarıyı yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %34.4 olan hasılat payını %42’ye çıkarmayı başardı. Apple için de, karşısındaki rakipler günden güne çoğalsa da işlerin hala yolunda gittiğini söylemek mümkün. Apple’a ek olarak bu dönemde hasılat paylarını artırmayı başaran diğer şirketler arasında en çok dikkat çekenler de, Oppo, Vivo ve Xiaomi oldu.

Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre dünya geneli akıllı telefon pazarı da; 113 milyar USD’lik bir hacme sahip. Bu rakam da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %35 oranında artmış durumda.

Samsung’un aksine birçok şirket için işler iyiye gidiyor gibi görünse de; yarı iletken malzemelerde yaşanan kıtlıktan dolayı yakın zamanda donanım maliyetleri de daha yukarıya çıkabilir ve bu da; yeni üretilecek her bir akıllı telefonun maliyetinde artışa yol açabilir. Bu durum maalesef ki, tüketici elektroniği sektöründe negatif bir etki yaratabilir. Eldeki verilere göre beklenen maliyet artışının %5 – %10 aralığında olması bekleniyor. Umarız yakın bir dönemde hem Covid-19 krizi hem de tedarik krizi çözülür ve pandemi öncesi günlerimize geri dönebiliriz.