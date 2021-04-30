Haber
Yeni MINI John Cooper Works Performansı Konforlu Sürüşle Birleştiriyor
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, performans modeli MINI John Cooper Works’ü yeniledi. Yeni MINI John Cooper Works, yüksek performans sürüş dinamiklerini lüks ve konforla birleştiriyor.
Bakmakta fayda var: Among Us sonunda PlayStation’a geliyor!
Yarış pistlerinden aldığı mirası şehrin caddelerine taşıyan MINI’nin ikonik modeli MINI John Cooper Works, farklı tasarımı ve lüks donanımıyla artık daha iddialı. Yeni MINI John Cooper Works genlerinden gelen yarışçı karakterini korurken, yüksek standart donanımlarıyla aynı zamanda çok daha konforlu şehir sürüşü vadediyor.
Standart Donanımda Yeni Bir Eşik
Yeni MINI John Cooper Works yenilenen tasarımı ve sürücü asistanı donanımlarıyla yüksek performansın yanı sıra güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Direksiyon ısıtması, Şeritten Ayrılma Uyarısı, Fren Fonksiyonlu Hız Sabitleyici ve Park Mesafe Kontrolü, Yeni MINI John Cooper Works’ün standart donanımları arasında yer alıyor. Yeni MINI John Cooper Works standart olarak gelen siyah panel tasarımına sahip 8,8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla da dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanan orta gösterge ekranı araç ayarlarının, ses işlevlerinin ve navigasyonun kontrolünü yapan yeni bir işletim sistemine sahip. Uygulamaları daha da sezgisel hale getiren yeni işletim sistemiyle dokunmatik ekranda bir kaydırma hareketi ile seçilebilen Canlı Pencere Öğeleri de ilk kez sunuluyor.
Bilgi-eğlence ve gösterge ekranı iki farklı renkte kişiselleştirilebiliyor. “Lounge” modunda, ekran yüzeyleri rahatlatıcı mavi ve turkuaz tonlarında görünürken, “Sport” modunda ekran arka planları kırmızı ve antrasit renge geçiyor. Ekranların renk seçenekleri Yeni MINI John Cooper Works’te standart olan MINI Sürüş Modlarına bağlanabiliyor. Bu sayede “Sport” sürüş modu etkinleştirildiğinde, gaz pedalı, direksiyon özellikleri, amortisör ve vites seçim özellikleriyle aynı anda ekran rengi de değişebiliyor.
Sportif Tasarım
MINI’nin güncel tasarım diliyle şekillenen Yeni MINI John Cooper Works, ön tarafta yuvarlak LED farlar ve aşağıya doğru uzanan altıgen radyatör ızgarasıyla dikkat çekiyor. Genişletilmiş motor soğutma kanalları, otomobilin sportif görünümüne katkı sağlarken, aynı zamanda fren sisteminin optimum sıcaklıkta kalmasına yardımcı oluyor. Yeniden tasarlanan difüzör ve arka rüzgarlık hava akışını kontrol ederek, Yeni MINI John Cooper Works’ün yere daha sağlam basmasını sağlıyor.
Saf Performans Sunan TwinPower Turbo Motor
Yeni MINI John Cooper Works’ün yarış uzmanlığıyla geliştirilen 2,0 litrelik motoru TwinPower Turbo teknolojisiyle, 231 hp güç ve 320 Nm tork sunuyor. 8-ileri Steptronic Sport şanzımanlı Yeni MINI John Cooper Works 0-100 km/sa hızlanması için sadece 6,1 saniyeye ihtiyaç duyuyor.
Yeni Adaptif Süspansiyon ile Hem Yolda Hem Pistte Üstün Yol Tutuş
Yeni MINI John Cooper Works’ün sportif süspansiyon ayarı, sadece yarış pistindeki hızlı sağ-sol kombinasyonlarında değil, aynı zamanda dolambaçlı şehir trafiğinde de heyecan veren çevik yol tutuşuna katkıda bulunuyor. Frekans seçimli amortisör teknolojisi ile sportiflik ve sürüş konforu arasında optimize edilmiş bir denge sağlayan Adaptif Süspansiyonun yeni bir versiyonu da artık bir seçenek olarak MINI tutkunlarına sunuluyor. Yeni MINI John Cooper Works’ün, yenilenen Adaptif Süspansiyonu eskisine göre yüzde ondan daha fazla sönümleme gücüyle çalışıyor.
İki adet 85 milimetre paslanmaz çelik egzoz borusuna sahip spor egzoz sistemi, sesiyle Yeni MINI John Cooper Works’ün performansına eşlik ediyor. Performans denilince akıllara fren üreticisi olan Brembo da geliyor. Brembo ile iş birliği içinde geliştirilen spor fren sistemi standart donanımın bir parçası olurken, ön tekerleklerde dahili havalandırmalı disklere sahip dört pistonlu Yeni MINI John Cooper Works logosunu taşıyan kırmızı fren kaliperleri, otomobili en kısa mesafede durdurma görevini başarıyla yerine getiriyor. Standart olarak sunulan 18 inç Circuit Spoke alaşım jantlar otomobilin dış tasarım ögelerini pekiştiriyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok gelir elde eden 2. üretici olsa da; kafalarda hala soru işaretleri var
2021 yılının 1. çeyreğinde yapılan akıllı telefon satışlarıyla ilgili olarak Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre Samsung, en çok gelir elde eden 2. üretici oldu. Bunun yanı sıra Samsung adetsel bazda da dünyanın en çok satış yapan üreticisi konumunda.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
Samsung büyük bir toparlanma göstermiş olsa da; geçen yıla kıyasla yaşanan düşüş devam ediyor
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde, Covid-19 krizi Çin’de kendini çoktan göstermiş olsa da; Avrupa ve Amerika gibi bölgeler sürecin henüz başındaydı ve hastalığın gerçek yüzüyle henüz tanışmamışlardı. Salgın bütün dünyada önüne geçilemez bir hal aldığı zamansa, bu durumdan en çok etkilenen üretici Samsung olmuştu. Fakat bu noktada, neden Samsung’un Covid-19 salgını sürecinde en çok etkilenen akıllı telefon üreticisi olduğunu da açıklamamız lazım.
Bildiğiniz gibi dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’de Samsung, Covid-19 salgını öncesinde bile ülke içindeki pazar payını ve gücünü yitirmişti. Bu yüzden ilk başta Çin’de başlayan kısıtlama ve kapanmalardan Samsung negatif anlamda etkilenmemişti. Samsung’un yaşadığı problemlerin başlangıcıysa satış anlamında liderliğe oynadığı ve alım gücünün yüksek olduğu Avrupa ülkelerinde ve A.B.D. gibi büyük pazarlarda da bütün bu kapanmaların ve ekonomik çalkantıların başlaması oldu. Güçlü olduğu pazarlarda, insanların kapanmalar ve kısıtlamalardan etkilenerek tüketimi azaltmaya başlamasıyla da Samsung; global pazardaki gücünü de yitirmeye başlamıştı. Günümüzde de, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde normale dönüş süreci aşılamaya bağlı olarak hızlansa da; hala pandemi öncesi seviyelere gelemedi. İşte bundan dolayı Samsung da, her ne kadar pazar payını ve gelirlerine artırsa bile maalesef pandemi öncesi dönemdeki başarılarını mumla arıyor. Üstüne üstlük bütün Çinli üreticiler pandemiye rağmen büyümeye devam ederken; Samsung’un eski günlerine hala uzak olması da tehlike çanlarının Samsung adına çalmaya devam ettiğinin bir diğer sinyali olarak gözüküyor. Bu yıl yakaladığı başarıya rağmen Samsung’un hasılat payı da, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %20.2’yken,bu yıl %17.5 olarak açıklandı.
Counterpoint Research tarafından açıklanan satış adedi verilerine göre Samsung 2021 yılının ilk çeyreğinde 76.8 milyon adet akıllı telefon satmış durumda. Bu satış adediyle Samsung global pazardaki satışların %21.7’sini gerçekleştirmiş oluyor. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemindeyse %19.9’du.
Samsung’un bu düşüşü bize neyi anlatıyor
Samsung’un yaşadığı bu durum bize, şirket her ne kadar satış adetlerini artırsa da ciro anlamında düşüş yaşadığını gösteriyor. Bunun en büyük sebebi de; Samsung’un satışlarının amiral gemisi modellerden ziyade alt ve orta segmente yönelmiş olmasından kaynaklı. Yani Samsung artık amiral gemisi modellerini dünya genelindeki kullanıcıya bir türlü beğendiremiyor. Bu noktada Samsung’un amiral gemisi modellerinin artık çok yüksek fiyat seviyelerine gelmesi ve beklenen yenilikleri sunamamasının etkisi olabilir. Böylelikle Samsung premium cihaz satın almayı düşünen müşterilerden ziyade uygun fiyatlı ve bütçe dostu akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılara daha çok ulaşmış da diyebiliriz. Zaten bir süredir gözlemlediğimiz üzere Samsung’un A serisi gibi fiyat odaklı serilerinde çok daha fazla model görmeye başladık. Bu da Samsung’un yeni stratejisinin bir sonucu diyebiliriz.
Diğer yandan Apple zirvede yer almaya devam ediyor
iPhone 12 modelleriyle beklediği başarıyı yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %34.4 olan hasılat payını %42’ye çıkarmayı başardı. Apple için de, karşısındaki rakipler günden güne çoğalsa da işlerin hala yolunda gittiğini söylemek mümkün. Apple’a ek olarak bu dönemde hasılat paylarını artırmayı başaran diğer şirketler arasında en çok dikkat çekenler de, Oppo, Vivo ve Xiaomi oldu.
Counterpoint Research tarafından açıklanan verilere göre dünya geneli akıllı telefon pazarı da; 113 milyar USD’lik bir hacme sahip. Bu rakam da yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %35 oranında artmış durumda.
Samsung’un aksine birçok şirket için işler iyiye gidiyor gibi görünse de; yarı iletken malzemelerde yaşanan kıtlıktan dolayı yakın zamanda donanım maliyetleri de daha yukarıya çıkabilir ve bu da; yeni üretilecek her bir akıllı telefonun maliyetinde artışa yol açabilir. Bu durum maalesef ki, tüketici elektroniği sektöründe negatif bir etki yaratabilir. Eldeki verilere göre beklenen maliyet artışının %5 – %10 aralığında olması bekleniyor. Umarız yakın bir dönemde hem Covid-19 krizi hem de tedarik krizi çözülür ve pandemi öncesi günlerimize geri dönebiliriz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
Among Us sonunda PlayStation’a geliyor!
Among Us şüphesiz ki son zamanların en popüler oyunlarından. Adından son zamanlarda bahsettirmesine rağmen, aslında Among Us yeni bir oyun değil. Zira, yapım 2018 yılında piyasaya çıkmıştı. Ancak küçük ve bağımsız bir geliştirici olan InnerSloth’un 2D oyunu patlamayı geçtiğimiz senenin sonunda yaptı. Pandemi döneminde insanları bir araya getirmenin de avantajını kullanan yapım, o günden bugüne rüzgarını estirmeye devam ediyor. Öyle ki, aylık oyuncu sayısından Twitch izlenmelerine kadar rekor üzerine rekor kıran oyun, şimdilik hiç de ivme kaybedecekmiş gibi durmuyor. Hatta, yapımın içinde bulunduğumuz yılda gaza daha kuvvetli basması muhtemel çünkü Among Us yeni platformlara geliyor. Bugün PlayStation’ın resmi etkinliği State Of Play’de duyurulduğuna göre, PS4 ve PS5 kullanıcıları da artık Among Us çılgınlığında yerlerini alabilecek. Hatta, oyun PlayStation platformuna özel bir skinle gelecek. İşte Among Us’ın PlayStation macerası hakkındaki tüm detaylar…
Among Us, PlayStation’a geliyor
Sony, bugün Playstation kullanıcılarının aylardır beklediği müjdeyi verdi. Among Us’ın uzun süredir konuşulan PlayStation’a gelme durumu artık kesinleşti. Öyle ki, Among Us bu yıl içinde PS4 ve PS5 oyuncuları ile buluşacak. Sony, bugünkü State Of Play etkinliğinde, her ne kadar kısa da olsa oyunun platformdaki resmi trailer’ını da paylaşmayı ihmal etmedi. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri o trailer’la baş başa bırakalım:
Ne yazık ki oyunun kesin çıkış tarihi henüz belli değil. Ancak, Sony’nin söylediğine göre, oyun bu yıl bitmeden platformdaki sevenleriyle buluşacak. Sony’ye yakın kaynaklar bu tarihin yaz aylarından daha çok yıl sonu gibi olabileceğini söylüyor. Tabi, bunların resmi bilgi olmadığını ve sadece söylenti olduğunu da belirtelim. Ayrıca, söylentiler arasında oyunun PlayStation Plus’la ücretsiz sunulma ihtimalinin olduğu da var. Bu söylentilerin nedeni ise, Microsoft’un Among Us’ı daha Xbox platformuna gelmeden Game Pass’e dahil etmesi. Sony’nin bu konularda Microsoft’u yakalamayı sevdiğini düşünürsek, oyunun PS Plus’ta sunulma ihtimali hiç de uzak durmuyor.
Bu haberi de sevebilirsiniz: PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizler için inceledik
PlayStation’a özgü skinle geliyor ve cross-play’e izin verilecek
Aslında, Sony’nin bugünkü etkinliğinin odağı yeni PS5 özel oyunu Ratchet & Clank: Rift Apart’tı. Aynı etkinlikte Among Us’ın platforma gelişini de müjdeleyen Sony, iki oyunun işbirliğinde bulunduğu bir noktayı duyurmayı da ihmal etmedi. Bu nokta ise PlayStation’a özgü yeni Among Us skini Ratchet & Clank. Yukardaki görselden görebileceğiniz gibi, Mavi olan karakter Ratchet’i ve yanındaki küçük robot da Clank’i temsil etmekte. Bu kozmetiklerin PlayStation’a özgü olacağı kesin. Fakat, bu kozmetikler oyunu alanlara hediye mi edilecek yoksa mağazada satılacak mı henüz belirsiz.
Among Us’ın PlayStation versiyonu hakkında bugün açıklanan kısıtlı miktardan bilgiden biri ise oyunun cross-play olacağıydı. Yani, PS oyuncuları, oyunu diğer platformlardan oynayanlarla aynı havuzda oynayabilecek. Açıkcası, Sony’nin bu konudaki muhafazakarlığını düşününce, bu haber bizleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. Among Us’ın, Nintendo Switch’e gelmesi ve oyuncu kitlesinin büyük bir kısmının PC ve mobilde olduğunu düşününce, cross-play gerekli bir adımdı.
Among Us nasıl bir oyun?
Aslında, birçok okuyucumuzun Among Us’ı bildiğinden eminiz. Ancak yine de oyunu tanıtmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Among Us, sosyal çıkartma/eksiltme (social deduction) tarzında bir oyun. Peki bu ne anlama geliyor? Özetle, oyunumuzun amacı, en az 4 en fazla 10 kişi olan ekibin içindeki haini bulmak diyebiliriz. Gelelim oynanışa. Uzay temalı olan oyunda, “Crewmate” veya “Impostor” isimli iki rolden birini seçiyorsunuz. Crewmate’lerin amacı oyun içindeki mini görevleri tamamlamak. Impostor’larn en büyük özellikleri ise impostor olduklarını sadece kendilerinin bilmeleri ve crewmate’leri öldürmeye çalışmaları. Impostor olarak oyunu kazanma kuralı ise çok basit: yeteri kadar crewmate öldürüp iki grubun sayılarını eşitlemek. Eğer crewmate’seniz de durum tam tersi, Impostor’ları belirleyip elemine etmeniz gerekiyor. Son olarak, arkadaşlarınızla oyun oynamayı seven biriyseniz, Among Us’la bir hayli eğlenebilirsiniz.
Among Us sistem gereksinimleri
Her ne kadar haberimiz PlayStation versiyonu ile ilgili olsa da, PC oyuncularını da es geçmeyelim. İşte oyunun PC için sistem gereksinimleri.
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+
- İşlemci: SSE2 instruction set support
- Bellek: 1 GB RAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 250 MB kullanılabilir alan
Kaynak: GameRant, Engadget, IGN
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Finans
Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!
Microsoft oyun dünyasında etkisini katlamak istiyor. Firma son ortaya çıkan haberlere göre oyun geliştiricilerine daha fazla destek verecek. Firma yapımcıların masraflarını düşürmek için aldığı payı azaltmaya karar verdi. Artık oyun yapımcıları, Microsoft mağazalarında yaptıkları satışlardan daha fazla pay alacak. Özellikle Epic Games‘in yaptığı ve oldukça övülen bu gelişmeyi Microsoft’un da yapması, ileride oyun dünyasındaki rekabeti arttıracak gibi gözüküyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; POCO F3 ve POCO X3 Pro Satışa Çıkıyor! | Fiyatlar Belli Oldu!
Microsoft oyun geliştiricilerine daha fazla kazandıracak!
Oyun dünyasının en önemli konularından biri de bildiğiniz üzere maliyetler. Oyun yapan geliştiricilerin, yapım sırasında harcadıkları emek ve maddi yük, oyunculara da oldukça yansıyor. Özellikle dijital oyunların artık normal olarak piyasada büyük bir yer kapladığı şu günlerde mağazalarda önemli bir alternatif oluşturuyor. Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store‘un başı çektiği bu alternatifler oyun geliştiricileri için de oyuncular kadar önemli bir konumda. Artan yapım maliyetleri nedeniyle fiyatları arttırarak oyuncu kaybetmek istemeyen birçok firma, en uygun kazanç sağlama imkanı olduğu platformlara yöneliyor. Mağazalara belli oranlarda pay veren geliştiriciler, bazı platformlara daha yakın oluyor. Oyun dünyasında mağaza olarak uzun zamandır etkin olmayan Microsoft, rekabeti arttırmak için yeni adımlar atma kararı aldı. Firma yaptığı duyuru ile birlikte geliştiriciler ile olan fiyat politikasını değiştirecek.
From Xbox Game Studios to DirectX to Xbox Game Pass for PC, we’ve never been in a better position to deliver for PC gamers with our “player-first” approach. Read more: https://t.co/AevFPaFtrm
— Xbox Wire (@XboxWire) April 29, 2021
Açıklamaya göre Microsoft kendi payını %12‘ye düşürme kararı aldı. Böylece oyun geliştiricileri artık birim satış bazında %88’lik bir gelir elde edecekler. Eskiden Microsoft bu rakamı %30‘a sabitlemişti. Her ne kadar geliştiriciler için önemli bir konu olsa da, firmanın asıl motivasyonu oyuncular. Blog yazısıyla duyuruyu yapan firma, önceliklerinin oyuncular olduğunu açıkladı. Xbox Game Studio yetkilisi Matt Booty tarafından kaleme alınan yazı ile firmanın PC oyun dünyasına 2021 ve sonrası için neler katabileceği açıklandı. Firma öncelik olarak daha fazla oyuncunun beğenisini toplamak istiyor. Bu yüzden de geliştiricilere de daha fazla para kazandırarak oyuncuların karşısına gelecek kaliteli içerik sayısının artması hedefleniyor. Firma Microsoft Store içerisinde yer alan şartları böylelikle değiştiriyor. Yazılım devi yeni oranlarla birlikte Epic Games Store‘un sunduğu avantajları da yakaladı. Yeni fiyat politikası 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Belki de ilerleyen dönemlerde oyun fiyatlarında da belli başlı azalmalar ortaya çıkabilir.
Değişen fiyat politikalarına karşın Steam sessizliğini koruyor!
Epic Games Store ve Microsoft‘un geliştirici dostu olarak oyun dünyasını bir nevi kızıştırdığı şu günlerde Steam sessizliğini koruyor. Dijital oyun dünyasının bir numaralı markası olan platform, ne yazık ki eski usul sistemine devam ediyor. Geliştiricilerden %30 pay alan firma bu konuda en pahalı platform olmayı başardı. Steam paydaki azaltmaları satış rakamları üzerinden gerçekleştiriyor. Şöyle ki bir oyun 10 milyon dolarlık gelir barajını geçerse geliştiricinin payı %75‘e çıkıyor. Aynı şekilde 50 milyon barajını geçen oyunlarda ise firma pay talebini %20‘ye çekiyor. Ancak bu durum geliştiricilerin oldukça canını sıkıyor. Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda gerçekleştirilen bir ankete göre, Steam‘in sistemi pek de adaletli gözükmüyor. 3 binden fazla katılımcının görüş bildirdiği ankette sadece %3‘lük bir kesim Steam‘in fiyat politikasından memnun. Katılımcılar gelişen teknoloji ile birlikte Steam‘in tek alternatif olmadığının farkındalar. Hal böyle olunca Steam‘in popülaritesi ile alakalı da soru işaretleri artmaya devam ediyor.
Oyuncuların ve geliştiricilerin işine gelen bu gelişme ile birlikte, Epic Games Store ve Microsoft Store PC oyunları bakımından oldukça avantajlı bir konuma geçecek gibi gözüküyor. Zira iki mağazada pastadan aldığı payı büyütmek yerine, tercih edilen platform olmayı amaçlıyor. Oyun fiyatlarına yansıma ihtimali bulunan gelişme ile birlikte, piyasadaki dengeler alt üst olabilir. Zira üç önemli mağazanın iki tanesi artık daha oyuncu ve geliştirici dostu olmak istiyor. Bununla birlikte oyun konsolu piyasasında önemli bir ağırlığa sahip olan Microsoft cephesi ise, her türlü fırsatı değerlendirmek istiyor. Firma Game Pass sistemi ile de daha önceden piyasanın ayarları ile oynamıştı. Son gelişmeler ile birlikte artık gözler Steam cephesinde. Platformun bir sonraki hamlesi merak uyandırıyor. Bakalım Steam fiyat politikasında değişikliğe gidecek mi bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: techwarn, 1 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 1 hafta önce
-
360 S7 ve S7 PRO Akıllı Mop Robot Süpürge İncelemesi
Yazan: teknolojidnyasi, 1 hafta önce
Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde en çok gelir elde eden 2. üretici olsa da; kafalarda hala soru işaretleri var
Yeni MINI John Cooper Works Performansı Konforlu Sürüşle Birleştiriyor
Among Us sonunda PlayStation’a geliyor!
Microsoft oyun geliştiricilerinden aldığı payı düşürdü!
PlayStation Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı! Sizler için inceledik
XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?
REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
OPPO RENO 5 GELDİ!
XIAOMI MI 11 LITE SATIŞA ÇIKIYOR! | Türkiye fiyatı ne kadar?
REDMI NOTE 10 PRO SONUNDA TÜRKİYE’DE | Rengine ve kutu içeriğine bayıldık!
Samsung Galaxy A52 vs POCO X3 NFC | Kamera karşılaştırma!
TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN SAMSUNG GALAXY A52 ELİMİZDE!
OPPO RENO 5 GELDİ!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.