Yeni Apple Watch Kayış Çeşitleri 2017 İlkbaharında Geliyor

Apple bugün Watch modelleri için yeni kayış çeşitlerini duyurdu ve birbirinden farklı kayışlar yakında bizimle olacak gibi görünüyor.

Apple Watch yeni kayışlar ile daha kişiselleştirilebilir olacak. Bu kayış çeşitlerinin arasında Nike Spor kordonlar ve Herkes kayışları da yer alıyor. Kayışlar bugünden itibaren internet sitesinden sipariş edilebilecek ve Mart ayı bitmeden mağazalardaki yerini alacak.

Watch modellerine çakıl grisi, azur mavisi ve kamelya renklerinde spor kordonlar ayrıca ahududu, göl mavisi, turuncu, kırmızı, polen sarısı, gece mavisi renklerinde naylon örme kordon ve yeni toka tasarımına sahip safir, ahududu ve vizon grisi klasik tokalı kayışlar çıktı. Watch Nike+ içinse antrasit/siyah, saf platin/beyaz ve volt/siyah seçenekleri gelirken yeni renklerde 38 ve 42mm kasalar da duyuruldu.