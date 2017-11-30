Yemeksepeti.com Alan Adını Yenilemeyi Unuttuğu İçin Hizmet Veremiyor!

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi yemek satış portalı olan Yemeksepeti, bugün domain süresinin dolması neticesinde kapandı.

Türkiye’deki en önemli ve en başarılı hizmetlerden biri olan Yemeksepeti.com, ülkemizin en sık ziyaret edilen sitelerinden biri. Binlerce yemek noktasının paket servis hizmetini karşılayan Yemeksepeti, bugün oldukça komik bir sorun yaşıyor. Yemeksepeti.com alan adı kaydı süresi bugün dolan firma, yenilemeyi unutması sebebiyle çevrimdışı konumuna geçti.

Whois üzerinden kontrol edildiğinde bugün tekrar yenilendiği görülen Yemeksepeti.com alan adı, birkaç saat içerisinde tekrar aktif olacaktır. Ancak böyle büyük bir fimanın bu tarz komik bir hataya düşmesi ise sadece ülkemizde olur denilen cinsten.

Bir diğer iddia da domain yenilemeyi unutmak yerine DNS değişikliği de olduğu yönünde. Yani DNS sunucusu yönlendirmeyi denemesi üzerine siteye ulaşılamadığı da konuşuluyor. Ancak görünüşe göre asıl nedeni Yemeksepeti’nden gelecek açıklama ile anlamış olacağız.