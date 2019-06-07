Yazlıkta ‘her yerde internet’ aslında çok kolay!

Mesh WiFi teknolojisi katlı ve geniş alanlarda kesintisiz, yüksek performanslı internet için ihtiyaç duyulan çözüm adeta.

Milyonlarca öğrenci için uzun bir tatil dönemi anlamı da taşıyan yaz mevsimi nihayet geldi; şortlar, etrafa gönül rahatlığıyla saçılan DualShock 4’ler, yeni PC oyunları, arkadaşlarla geçirilecek daha uzun zamanlar, daha çok müzik, YouTube, internet dizileri derken eğlenceli zamanlar tavan yapacak. Elbette çoğu kimse için yazlık sezonu da açılıyor. Dubleks, 3 katlı yazlıklar, çeşitli ölçülerde bahçeler derken internetin kapsama alanının önemi iyiden iyiye artıyor.

Günümüzün standart sorunu da tam bu noktada altının çizilmesini gerekli kılıyor; yazlıklarda modemin kurulu olduğu alanın çok yakınında, genellikle bilgisayarın konumlandığı bölgede internet gayet iyiyken bir alt üst kata, alt kata, teras, balkon ya da bahçeye çıkıldığında ‘mobil internetten’ başka çare kalmıyor. Sınırsız Wifi da böylece amansız bir şekilde sınırlanıyor. Çözüm ise ‘yeni teknolojide’ saklı. Mesh teknolojisine yakından bakmaya ne dersiniz?

Yaz mevsimiyle birlikte yazlıkta interneti güçlendirme zamanı…

Mesh teknolojisi katlı, geniş alanlarda, yani yazlıkta kesintisiz ‘performanslı’ internet için ihtiyaç duyulan ve aranan çözüm adeta. Çünkü kapsama alanının genişletilmesi ve kesintisiz işlev sunmak adına gelişmiş özellikler içeriyor. Örneğin modemin sahip olduğu 802.11b ya da 802.11ac bantlarında değil, kendi aralarında farklı bir bant kullanıyorlar. Böylelikle mevcut modem bandını işgal etmiyorlar.

Temelde (x) 100mbit/s olan internet hızları, çok uç noktalara konumlandırılan mesh router’larla mesafeye bağlı olarak 70-50mbit/s (x/2 seviyesinde) seviyesinde alınabiliyor. Biraz da teorik kurulum ve çalışma prensiplerine göz atılabilir.

Mesh WiFi ile tanışın…

Mesh WiFi sistemleri olarak geçiyor ve satın alındıkları anda kutu içeriğinde 2-3 adet ürün çıkıyor. Bunlardan birini modeme bağlıyorsunuz, diğerini/diğerlerini çeşitli uzaklıklarda konumlandırıyorsunuz. Bu sayede modemin bulunduğu alanla ikinci (çok geniş alanlarda 3., 4. Aygıt arasında WiFi alanı kuruluyor. Modemin sahip olduğu çok sınırlı, birkaç metrelik kapsama alanı, sadece 2 aygıtla 500 metrekarelere varan alanlara kadar çıkıyor.

Geniş alanda tabletler, çok sayıda akıllı telefon, notebook’lar, akıllı ev aletleri, vb. konforlu bir şekilde, stabil, üstelik internete yüksek hızlarda bağlanıyor. Genellikle bu tür aygıtların tamamında kablolu çıkış alınması için Ethernet portu da bulunuyor, yine hemen hepsi mobil uygulama üzerinden dakikalar içerisinde kurulup aktif hale getiriliyor. Bu arada çoğu ağ üreticisi tarafından tüketicilere sunulan Mesh Wifi aygıtlarının her birinin ortalama 4 antene sahip olduğunu belirtmekte yarar var. Kat geçmek ve geniş alanlar için etkin bir çözüm sağladıklarını kaydedelim.

Bu tip cihazlarda estetik form faktör de önem kazanmış durumda. Örneğin Red Dot Tasarım Ödülü kazanmış bir ağ ürününe pek sık rastlamak mümkün değil, ince ve sofistike bir tasarıma sahip olan Zyxel Multy U, 2019’da bu prestijli ödüle layık görülerek dikkatleri üzerine çekmişti. Zira konuyu teknoloji ile birlikte dekoratif olarak da ele alabilmek ilginç ama aynı zamanda son dönemin öne çıkan trendlerinden.