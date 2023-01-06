Yapay zeka teknolojileri hayatımızın her alanında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Konuşma motorlarında ve dijital asistanlarda sıklıkla kullanılan yapay zeka, bazı ülkelerde ve bölgelerde insanlarda yüz tanıması yapmak amacıyla kullanılıyor. Özellikle güvenlik güçleri tarafından sıklıkla kullanılan yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi, geçtiğimiz günlerde skandal olarak nitelendirilen bir hataya imza attı!

ABD’nin Louisiana eyaletindeki yetkililer, bir hırsızlık vakasında yapay zekanın yanlış sonuç vermesinin ardından, hırsızlık vakasıyla uzaktan yakından alakası olmayan birini tutukladı. Bu kişi bırakın Louisiana’da yaşamayı, hayatında bu eyaleti bir kez bile ziyaret etmemiş biriydi.

Yapay Zeka Siyahileri Ayırt Etmede Sınıfta Kaldı!

Geçtiğimiz yılın 25 Kasım tarihinde meydana gelen ve detayları kısa süre önce ortaya çıkan olayda, 28 yaşındaki siyahi genç Randall Reid, Louisiana ile hiçbir kara bağlantısı olmayan Georgia eyaletinde gözaltına alındı.

Reid’in gözaltına alınmasının nedeni ise yapay zekanın yüz algılama sisteminin arızalanmasıydı. Üstelik olay, yapay zekanın siyahlar üzerindeki başarısı konusunda da tartışma yarattı. Soygunu yapan kişi de Reid gibi bir siyahiydi.

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Ancak iki kişi gerçekte birbirinden oldukça farklı dış görünüşe sahipti. Soygunu gerçekleştiren kişi Reid’den yaklaşık 20 kilogram daha ağırdı ve farklı yüz hatlarına sahipti. Yetkililer Reid ile gerçek hırsız arasındaki farkı ancak kendi gözleriyle gördükten sonra fark edebildi. Reid gözaltına alındıktan altı gün sonra serbest bırakıldı.

Bu durum, ABD’de büyük yankı yarattı. Bazı çevreler, yapay zeka algoritmasının siyahilere ayrımcılık yaptığını savunurken, bir kısım da bunun oldukça nadir görülen basit bir yanlışlık olduğunu savundu. Her ne kadar bu olayın üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olsa da, tartışmaların hala sıcak olduğunu söyleyelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu basit bir yanlışlıktan mı ibaret? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!