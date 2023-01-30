Yamaha diyince birçok motor tutkunun gözünün önünde YZF R25, YZF R6, YZF R1 gibi motorsiklet tutkunlarının hayallerini süsleyen motorlar canlanır. Ancak Yamaha’nın bir de tam kablosuz kulaklık serisi bulunuyor. Serinin bugüne kadar iki üyesi bulunuyordu. Yamaha serinin üçüncü modeli olan Yamaha TW-E3C‘yi piyasaya sürdü.

Yamaha’nın buradaki amacı uygun fiyata yüksek kaliteli kulaklıklar üretmek. TW-E3, CaptX Adaptive Hi-Res ses ile birlikte geliyor. Bu özellik sayesinde bağlantıda parazit olsa bile kararlı bir bağlantı kurulabiliyor. TWS kulaklıklarda bu özelliğin yanı sıra sağlam bas notaları ile gerçekçi bir ses sahnesi üretmek için tasarlanmış Yamaha’nın “True Sound” ismini verdiği özelliği de bulunuyor.

Kulaklığın oyun modu da bulunuyor. Oyun modunu açtığınız zaman kulaklığın gecikmesi en aza indirilerek maksimum oyun keyfi sunuluyor. TW-E3C modeli çoklu bağlantıyı destekliyor. Bu da bir kere kurulum yaptıktan sonra birden fazla cihazda kullanabilmenize olanak sağlıyor.

Mikrofon tarafında ise kulaklığın iki adet mikrofonu bulunuyor. Bu mikrofonlar gürültülü ortamlarda karşı tarafın sizi daha rahat duyabilmesi için arka tarafın sesini vermeyecek şekilde tasarlanmış.

Tasarım tarafında bizleri yuvarlağımsı ve kulağın içerisine rahatlıkla oturabilecek bir tasarım karşılıyor. Kulaklığın üzerine Yamaha logosu da basılmış.

Yamaha’nın piyasaya yeni sürdüğü kulaklığı TW-E3C, IPX5 sertifikası ile geliyor. Bu sayede antrenmanlar esnasında terlerseniz kulaklıklar zarar görmüyor. Ancak yüzme için uygun olmadığını belirtmekte fayda var. Yamaha’nın verilerine göre tam kablosuz kulaklık 9 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Bu süre kutu ile birlikte 14 saat daha uzatılarak 24 saate kadar çıkarılabiliyor.