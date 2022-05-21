Eren bu ofis içi vLog’ta ofistekilere güzel bir soru sordu: “Yakın gelecekte çıkacak olan bir teknoloji olsa bu sizin için ne olurdu? Ya da merak la beklediğiniz bir teknoloji olacak ve ben bunu kullanırım dediğiniz gelişme ne olur?”

Bu soru üzerine Eren, Doğuş, Aydoğan, Ersin ve Yıldıray akıllarındaki teknolojik gelişmenin ne olduklarını anlattılar. Peki sizin için en yakın olarak gerçekleşmesini beklediğiniz teknolojik gelişme ne olurdu? Yorumlar kısmında bizlerle kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.

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