Xperia XZ1’den Z5’e geçmek (Burç Özarı)

Xperia XZ1’den Z5’e geçmek (Burç Özarı)

10 Mart, 2019 VİDEO 0 yorum

Sizin Yorumunuz serimizin bu bölümünde Xperia XZ1 modelinden Z5’e geçen Burç Özarı’yı konuk ettik.

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