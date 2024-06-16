Sina Technology tarafından hazırlanan bir rapora göre, Xiaomi’nin Latin Amerika bölgesinin eski genel müdürü Chen Bingxu, rüşvet istemek, pahalı hediyeler kabul etmek ve iş ortakları tarafından finanse edilen lüks eğlencelere düşkünlükle suçlandı. Aynı zamanda Batı Avrupa’nın eski genel müdürü Owen’ın, önemli miktarlarda para içeren dış kaynak kullanımı anlaşmaları uydurduğu iddia ediliyor. Her iki yöneticinin de Xiaomi’nin denizaşırı genişlemesini ilerletmede kilit isimler olduğu bildirildi.

Xiaomi’de yolsuzluk skandalı

Xiaomi, yolsuzluk iddialarına karşı kararlı adımlar attı. Chen Bingxu görevden alındı, hisse senedi opsiyonları elinden alındı ​​ve bildirildiğine göre şirketin mali kayıplarını tazmin etmesi gerekiyor. Owen’ın durumunda ise yalnızca kovulmakla kalmadı, aynı zamanda şirket ona karşı hem cezai suçlamalar hem de hukuki tazminat davası açarak yasal işlem başlattı.

Şirketin yolsuzluğa karşı “Sıfır Tolerans” yaklaşımı, dünya çapındaki çalışanlarına net bir mesaj gönderiyor. Bu zamanlama özellikle dikkate değer; Xiaomi şu anda Avrupa’da pazar hakimiyeti için Samsung ve Apple ile mücadele ediyor ve Latin Amerika umut verici bir büyüme fırsatı sunuyor. Suistimal nedeniyle önemli bölgesel liderleri kaybetmek, Xiaomi’nin ilerlemesini önemli ölçüde engelleyebilirdi.

Latin Amerika’ya bakıldığında, Canalys raporu Xiaomi’nin 2024’ün ilk çeyreğinde sağlıklı 5,3 milyon adet sevk ettiğini ve %15,3 pazar payı yakaladığını gösteriyor. Bu, şirket için yıllık %45 gibi etkileyici bir büyümeyi temsil ediyor. Avrupa pazarında ise Xiaomi, 2024 yılının ilk çeyreğinde %16’lık saygın bir pazar payı ile üçüncü sırayı elde etti.

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Xiaomi’nin bu kararlı adımları, şirketin yolsuzlukla mücadeleye verdiği önemi ve küresel pazarlardaki büyüme hedeflerine olan bağlılığını göstermektedir.