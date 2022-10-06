Xiaomi 4 Ekim Salı günü erken saatlerde, uzun zamandır beklenen Xiaomi 12T serisi ve Redmi Pad de dahil olmak üzere bir dizi yeni ürünü tanıttığı “Make Moments Mega” adlı bir lansman etkinliğini düzenledi. Bunlarla beraber Çin merkezli firma 50 inç, 55 inç ve 65 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutunda en yeni Xiaomi TV Q2 serisini duyurdu. Şimdi gelin hep beraber teknoloji harikası cihazın özelliklerini inceleyelim.

Xiaomi TV Q2 Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Yeni piyasaya sürülen Xiaomi TV Q2, 50 inç, 55 inç ve 65 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutunda geliyor. Serideki tüm modeller diğer teknik taraflar açısından aynı özelliklere sahip. 3 cihaz da Google TV OS ile çalışıyor ve 4K ultra HD (3,840×2,160 piksel) çözünürlüğün yanı sıra %92 DCI-P3 renk alanı sunuyor. Her biri bahsettiğimiz gibi 4K panel, Google TV, üç HDMI bağlantı noktası ve daha fazlasıyla birlikte gelen cihazlar, bir televizyondan istediğiniz her şeyi verecek nitelikte.

Televizyonlar OLED ekran MEMC Engine ve Dolby Vision teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. Yüksek çözünürlüklerine rağmen, her üç Smart TV de 60 Hz yenileme hızıyla sınırlı. Xiaomi Smart TV Q2 serisi, “daha esnek bilgi işlem performansı” sunduğu iddia edilen dört çekirdekli bir A55 işlemciden güç alıyor.

Çinli devin TV’lerinde 2GB RAM ve 16GB dahili depolama alanı bulunuyor. 30W çıkışa sahip iki hoparlör ile donatıldığını da belirtelim. Hoparlörlerde DTS-HD, Dolby Audio ve DTS Virtual: X ses teknolojileri ile profesyonel bir deneyim hedefleniyor.

Bağlantı için Xiaomi Smart TV X serisinde iki HDMI ( HDMI 2.0 ), iki USB bağlantı noktasının yanı sıra bir AV girişi, 3,5 mm ses jakı, iki USB 2.0 Type-A ve bir Ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Akıllı TV’ler ayrıca çift bant Wi-Fi ve Bluetooth v5.0 bağlantısı ile desteklenmiş şekilde geliyor.

Xiaomi TV Q2 Cihazının Fiyatı ve Bulunabilirliği

Xiaomi TV şu anda sadece Avrupa ülkelerinde satışa sunulmuş durumda. Xiaomi TV Q2’nin 50 inçlik modelinin fiyatı 699,99 € iken, 55 inçlik varyantı 799,99 €’dan satılıyor. Tahmin edilebileceği gibi, 65 inçlik model serideki en pahalı model. Etiket değeri ise 899,99 €.

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