12T serisi ile birlikte Xiaomi, Temmuz ayında Çin’de duyurulmasının ardından küresel pazarlar için Xiaomi Smart Band 7 Pro’yu da tanıttı. 1.64″ dikdörtgen AMOLED ekrana sahip, 110’dan fazla spor modu, 10 koşu parkuru sunuyor, daha hızlı konumlandırma ve daha doğru rota takibi için dahili GNSS sistemine sahip.

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150 uygulama içi saat yüzünü ve 8 farklı kayış seçeneği ile 2 kordon rengini destekler. Akıllı kordon 5ATM dirence sahip ve 12 güne kadar pil ömrü vaat ediyor.

İçindekiler Xiaomi Smart Band 7 Pro Özellikleri

Xiaomi Smart Band 7 Pro Özellikleri

1,64 inç (280×456 piksel) HD 2,5D AMOLED dokunmatik ekran, 326 PPI, 500 nit’e kadar parlaklık, 150’den fazla bant yüzü

Android 6.0 ve üzeri ile iOS 12.0 ve üzeri sürümleri destekler

Bluetooth 5.2, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS sistemlerini içeren GNSS’yi destekler

5ATM (50 metreye kadar) Suya dayanıklı

Optik kalp atış hızı ve kan oksijen sensörü, altı eksenli hareket sensörü

5 otomatik algılama modu dahil 110’dan fazla egzersiz modu: açık havada koşu, yürüyüş, koşu bandı, kürek makinesi, eliptik bisiklet

Sürekli kalp atış hızı takibi, sürekli kan oksijen satürasyonu takibi ve ayrıca 7/24 uyku takibi, Kadın sağlığı takibi vb.

Müzik kontrolü, uzaktan kamera kontrolü, hızlı mesaj yanıtlama, gelen arama uyarıları gibi akıllı kontroller

AOD desteği ile 150’den fazla yeni grup yüzü

Eller serbest Alexa için mikrofon

Boyutlar: 44,7 × 28,8 × 11mm; Ağırlık: 20,5g (bilek kayışı olmadan ağırlık)

Sensörler: İvme sensörü, jiroskop sensörü, optik kalp atış hızı sensörü,

ortam ışığı sensörü

235mAh pil, tipik kullanımda 12 güne kadar pil ömrü sunar, şarj süresi yaklaşık 1 saattir

Bileklik malzemesi: TPU; Bilek tokası malzemesi: Alüminyum alaşım

Ayarlanabilir bilek kayışı uzunluğu: 130-205mm