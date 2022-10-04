12T serisi ile birlikte Xiaomi, Temmuz ayında Çin’de duyurulmasının ardından küresel pazarlar için Xiaomi Smart Band 7 Pro’yu da tanıttı. 1.64″ dikdörtgen AMOLED ekrana sahip, 110’dan fazla spor modu, 10 koşu parkuru sunuyor, daha hızlı konumlandırma ve daha doğru rota takibi için dahili GNSS sistemine sahip.
Ayrıca bkz: Xiaomi 12T ve Xiaomi 12T Pro Duyuruldu; İşte Özellikleri
150 uygulama içi saat yüzünü ve 8 farklı kayış seçeneği ile 2 kordon rengini destekler. Akıllı kordon 5ATM dirence sahip ve 12 güne kadar pil ömrü vaat ediyor.
İçindekiler
Xiaomi Smart Band 7 Pro Özellikleri
- 1,64 inç (280×456 piksel) HD 2,5D AMOLED dokunmatik ekran, 326 PPI, 500 nit’e kadar parlaklık, 150’den fazla bant yüzü
- Android 6.0 ve üzeri ile iOS 12.0 ve üzeri sürümleri destekler
- Bluetooth 5.2, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS sistemlerini içeren GNSS’yi destekler
- 5ATM (50 metreye kadar) Suya dayanıklı
- Optik kalp atış hızı ve kan oksijen sensörü, altı eksenli hareket sensörü
- 5 otomatik algılama modu dahil 110’dan fazla egzersiz modu: açık havada koşu, yürüyüş, koşu bandı, kürek makinesi, eliptik bisiklet
- Sürekli kalp atış hızı takibi, sürekli kan oksijen satürasyonu takibi ve ayrıca 7/24 uyku takibi, Kadın sağlığı takibi vb.
- Müzik kontrolü, uzaktan kamera kontrolü, hızlı mesaj yanıtlama, gelen arama uyarıları gibi akıllı kontroller
- AOD desteği ile 150’den fazla yeni grup yüzü
- Eller serbest Alexa için mikrofon
- Boyutlar: 44,7 × 28,8 × 11mm; Ağırlık: 20,5g (bilek kayışı olmadan ağırlık)
- Sensörler: İvme sensörü, jiroskop sensörü, optik kalp atış hızı sensörü,
- ortam ışığı sensörü
- 235mAh pil, tipik kullanımda 12 güne kadar pil ömrü sunar, şarj süresi yaklaşık 1 saattir
- Bileklik malzemesi: TPU; Bilek tokası malzemesi: Alüminyum alaşım
- Ayarlanabilir bilek kayışı uzunluğu: 130-205mm