Xiaomi Redmi Note 5’in Render Görüntüleri İnternete Sızdı

Xiaomi Remi Note 5 modeli ile beraber Redmi serisini yenilemeye hazırlanırken akıllı telefon modelinini render görselleri internete sızdı.

91mobiles tarafından yayınlanan görsellerde Xiaomi Redmi Note 5’in çok büyük değişiklik geçirmediği görülüyor. Ancak bir önceki modele göre daha ince çerçevelere sahip.

Telefon daha ince çerçevelere sahip olsa da şirketin bu yıl içerisinde çıkardığı diğer telefonlarda da yer alan unibody tasarıma sahip. 5.5 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğe sahip ekranın altında Snapdragon 630 ya da 660 işlemci yongası yer alacak. Cihazda ayrıca 3 ya da 4 GB RAM, 32 ya da 64 GB depolama alanı bulunacak. QuickCharge 3.0 destekli 3790 mAh bataryalı telefonun ön tarafında 13 MP büyüklüğünde, arka tarafında ise 16 MP ve 5 MP büyüklüğünde kamera yer alıyor.